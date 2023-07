Theaterfestival Boulevard 2023: Alle info op een rij

indebuurt.nl Kledingwin­kel The Hype is deze week geopend in Den Bosch

In de Vughterstraat is The Hype for fashion rebels geopend. Misschien ken je Hype Heroes in diezelfde straat wel, dit is hun tweede winkel. Bij The Hype vind je straks naast kleding voor mannen, ook dames- en kinderkleding.