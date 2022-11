Tijd om aan wal te komen na 122 kilometer Zuid-Willemsvaart

Ingrijpend gewijzigd plan voor nieuwe oevers Noorder­plas: ‘Meer gekeken naar mensvrien­de­lij­ke kant’

DEN BOSCH - Nadat vanuit een groep van zo’n honderd belangstellenden vooral werd geklaagd en bezorgdheid is geuit, klonk dinsdagavond toch een applausje in een zaal van de Maaspoorthal. Wethouder Ralph Geers had juist verteld wat de gemeente gaat doen met de oevers van de Bossche Maaspoortplas. ,,We hebben het plan op heel veel punten aangepast.’’

23 november