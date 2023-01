Tijdelijke woningen kosten wethouder de kop; Vughtse coalitie geklapt

VUGHT - De ophef over tijdelijke woningen in Vught heeft wethouder Fons Potters de kop gekost. De gemeenteraad heeft vrijdagavond het vertrouwen in hem opgezegd. Ook coalitiegenoot VVD deelde deze mening. D66 stapte daarom uit de coalitie.