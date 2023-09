Toch gelukt, een seizoensterras bij Coffeelab: ‘Dat voorkomt met mooi weer leegloop na 12.00 uur’

Verdachte dodelijk incident in Den Bosch heeft ‘complexe stoornis’, stelt advocaat

DEN BOSCH - ,,Heel wrang dat niet eerder is gereageerd op mijn verzoek om hem te laten onderzoeken en te helpen.” Dat zegt Ruth van Es, advocaat van de Bosschenaar (49) die zondag werd aangehouden wegens betrokkenheid bij de dood van een plaatsgenoot (46) in een woning in de Bossche Brugstraat.