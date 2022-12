Treinen rijden weer tussen Den Bosch en Eindhoven na aanrijding bij Vught

Tweede Kamer stemt tegen motie voor vangrail op plek waar Hebe en Sanne omkwamen: ‘Dit doet ons verdriet’

DEN BOSCH – Er komt geen vangrail in de bocht van knooppunt Empel waar Sanne en Hebe van de weg raakten en om het leven kwamen. Een motie van BVNL en JA21 hadden ingediend om het knooppunt veiliger te maken, is dinsdag verworpen. ,,Onbegrijpelijk dat we niet alles op alles zetten om zoveel mogelijk levens te redden", zegt Tweede Kamerlid Wybren van Haga van BVNL in reactie op de uitkomst van de stemming.

8 december