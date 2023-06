Twee uur in de rij voor een vaccinatie in Den Bosch: ‘Er werd niet eens water uitgedeeld’

MET VIDEO Hardrij­ders krijgen compliment, smiley lacht om overtredin­gen: ‘Het is een grote klucht’

DEN BOSCH - Een misplaatste lach in plaats van een boze blik. Hardrijders krijgen al dagenlang een glimlach als beloning op de Koningsweg in Den Bosch. Zelfs wie in deze 30 kilometerzone harder dan 50 rijdt, krijgt behalve de gereden snelheid ook een vrolijke smiley te zien. Hoe kan dat?