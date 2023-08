Vader gewond bij explosie in vakantiehuis Rosmalen waar hij met gezin verbleef: ‘Het was echt een gigantische knal’

ROSMALEN - In een vakantiewoning in Rosmalen is woensdag rond 11.00 uur een man gewond geraakt bij een explosie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het huisje is enorm.