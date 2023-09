Van theater tot kerk: 5 x Bossche hotspots in historische panden

Wethouder wil petitie met honderden handteke­nin­gen voor betere liften niet aannemen, want een raadslid biedt hem aan

DEN BOSCH - Joep Gersjes van de politieke partij Voor Den Bosch wilde aanstaande maandag een petitie met ruim 460 handtekeningen aan wethouder Roy Geers aanbieden. Probleem: Geers wil het niet in ontvangst nemen, want Gersjes is een raadslid.