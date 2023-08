Vlindertuin fleurt woonwijk op: ‘We kunnen de natuur hier gerust haar gang laten gaan’

Met veel herrie hobbelt een grasmaaier deze ochtend over het gazon naast de Socratesflat. De maaier rijdt rakelings langs bloemen en planten die tot over knieën reiken. ,,De samenwerking met de gemeente is heel goed. Ik ben heel blij met het maaibeleid”, zegt Anne van Mulken (68) die sinds 2019 in de Socratesflat woont.

Overlast van bijen

Zij begeleidt de vlindertuin (zo’n tien meter breed en 80 meter lang) waarvoor de Bossche Yvette Osinga in 2018 het initiatief nam. Van Mulken nam het project drie jaar geleden over nadat met een enquête was gepeild wat bewoners van de Socratesflat zouden vinden van een vlindertuin. Het ging om een terrein dat wat groter was dan de huidige vlindertuin. En er zou een pad doorheen lopen. ,,De meeste bewoners waren enthousiast. Maar er waren ook bewoners die overlast van bijen vreesden”, zegt Van Mulken.

Van de ene op de andere dag hadden (onbekende) flatbewoners met piketpaaltjes in het gazon het formaat van een mini-vlindertuin bepaald. ,,Dat was kleiner dan de meeste bewoners wilden. Uiteindelijk viel de vlindertuin na overleg met de gemeente als eigenaar van de grond een maatje groter uit. De gemeente heeft ons enorm geholpen met het weghalen van gras. Van de Vlinderstichting kregen we zaaigoed om zoveel mogelijk vlinders en andere insecten te kunnen lokken.”

‘Behoorlijk koud en nat’

In september 2020 gingen zo’n twintig flat- en buurtbewoners aan de slag om een gedeelte van het plantsoen geschikt te maken als Vlindertuin. ,,We mochten spullen zoals kruiwagens en harken lenen van degenen zorgen voor de heemkundetuin hier even verderop.”

De Vlinderstichting financierde zaaigoed voor eenjarige akkerbloemen zoals de Bolderik, Korenbloem en Gele Ganzenbloem. Er werden ook inheemse meerjarige planten zoals Knoopkruid, Slangenkruid en Zandblauwtje geplant. Wat kwam daarvan terecht in 2021? Van Mulken: ,,Het was een poosje behoorlijk koud en nat. De vlindertuin veranderde in een grote modderpoel. Maar uiteindelijk kwam er van alles tot bloei.”

Indrukwekkend lijstje

Van Mulken heeft een indrukwekkend lijstje met namen van vlinders die aan het Homeruspad neerstreken en daar nog steeds komen. Volgens het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) gaat onder meer om het Koolwitje, Boomblauwtje, Atalanta en Vuurvlinder. ,,De bloemen en planten groeiden volop. En dat is nog steeds zo. Je ziet hier nu ook meer wintervogels dan gebruikelijk. Het was ook leuk om te zien dat vanuit het Bossche Broek geregeld fazanten kwamen rondscharrelen. We hebben ze dit jaar niet gezien."

De Vlindertuin is inmiddels uitgebloeid. De gemeente laat de tuin in de loop van september kortwieken tot de gewenste hoogte. En dan kunnen de bloemen en planten volgend jaar het Homeruspad extra kleur geven. Van Mulken: ,,We hebben hier nu zeven soorten vlinders gezien. Hopelijk zijn het er volgend jaar nog meer. Sommige mensen boden de afgelopen tijd aan om hier te gaan schoffelen. Ze wilden het onkruid weghalen. Maar ik heb het liever over kruid. We kunnen de natuur hier gerust haar gang laten gaan.”

