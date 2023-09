Vrouw (56) aangehouden in onderzoek naar gewelddadige dood van man in Den Bosch, ook 49-jarige zit nog vast

indebuurt.nl Primeur: theater­voor­stel­ling over Hoe overleef ik-boek voor het eerst op de planken in Den Bosch

Las jij vroeger ook de hele Hoe overleef ik-serie van Francine Oomen in een ruk uit? Goed nieuws, want het nieuwe boek is dinsdag 12 september uitgekomen. Van het boek wordt ook een theatervoorstelling gemaakt, die in première gaat tijdens het Bossche Theater aan de Parade.