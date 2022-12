Vught voert Ja/Ja-sticker in tegen papierverspilling

VOOR DE RECHTER Man (22) bewaart ruim 100 kilo vuurwerk in huis van oma: ‘We steken het met z’n allen af’

DEN BOSCH - ,,Wat u deed, was hartstikke gevaarlijk. Niet alleen voor uw oma, maar waarschijnlijk ook voor een aantal buurtgenoten”, zegt de officier van justitie tegen een Bosschenaar (22) die deze woensdag terechtstaat. In het huis waar hij bij zijn oma woonde, had hij ruim 110 kilo professioneel vuurwerk opgeslagen.

30 november