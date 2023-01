Vughtse gevangenis krijgt eigen zittingszaal; kosten 15 miljoen euro

VUGHT - Er komt een zittingszaal binnen de muren van de penitentiaire inrichting in Vught. Het gaat om een kleine zittingszaal waar onderdelen van strafzaken kunnen plaatsvinden. De bouw kost zo'n 15 miljoen euro. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

De nieuwe zittingszaal maakt het mogelijk om onderdelen van strafzaken straks binnen de gevangenis plaats te laten vinden. Gedetineerden die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) verblijven, hoeven dan minder vaak voor zittingen naar de rechtbank te worden gebracht.

De gevangenis in Vught wordt de tweede locatie in Nederland waar berechting en detentie op één plek samenkomen, naast het Justitieel Complex Schiphol. Dat schrijft minister Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Onrust

Gedetineerden met een extreem risico op bijvoorbeeld een gewelddadige poging tot bevrijding of liquidatie worden nu voor hun strafzaak naar de rechtbank gebracht in colonnes van gepantserde voertuigen die met verhoogde snelheden, zwaailichten en sirenes rijden.

Dit zorgt voor ernstige verkeersoverlast en grote veiligheidsrisico’s en die leidden de afgelopen jaren regelmatig tot grote onrust in Vught. ,,Door recht te spreken binnen de muren van de penitentiaire inrichting in Vught vergroten we de veiligheid voor de samenleving’’, aldus Weerwind.

Videoverbinding

Ook publiek en media kunnen zittingen binnen de gevangenis in Vught bijwonen. Omdat het een kleine zittingszaal betreft, is de ruimte wel beperkt. Bij grote belangstelling zullen zittingen daarom ook elders via een videoverbinding te volgen zijn.

Eerder maakte minister Weerwind al bekend dat er in de EBI een videovoorziening komt, zodat de gedetineerde ook digitaal aan hun zitting kunnen deelnemen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe zittingszaal in gebruik kan worden genomen.



