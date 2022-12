Waar het nieuwe Design Museum in Den Bosch komt? Hier!

Joris’ Kerstboom roept traditiege­trouw tal van emoties op

DEN BOSCH - Wie wil jij in het licht zetten? Dat is steeds de hamvraag tijdens de beproefde happening Joris’ Kerstboom waaraan standaard een meerdelig tv-programma is gekoppeld. Nu de coronaperikelen achter de rug zijn, verscheen Joris Linssen met z’n Volkswagenbusje -tegenwoordig een elektrisch exemplaar - weer voor een ouderwetse editie op de Parade in Den Bosch.

