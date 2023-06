Winkelcentrum Groote Wielen in Rosmalen kan open, ondanks stroomtekort

Gwen was slachtof­fer van een gewelddadi­ge overval en confron­teert Vughtse bajesklan­ten: ‘Dit is de impact’

VUGHT - Plots stond een man in haar flat met een groot mes te zwaaien. Gwen van der Zwan heeft er nog dagelijks last van. Ze raakte een gevoelige snaar bij gevangenen in Vught die ze vertelde over het effect van de bedreigingen. ,,Hij zei: ik laat mijn vrienden langskomen om je dood te steken.”