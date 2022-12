Wintercircus Pallasso in Den Bosch is vermakelijk kerst-uitje: ‘Beter dan uren voor die televisie hangen’

DEN BOSCH – Clown Erico vraagt zijn publiek om de lampjes van de mobiele telefoons aan te zetten. De lichten dimmen. Even later klinkt de evergreen Jingle Bells uit honderden kelen terwijl de lampjes feeëriek lijken te dansen. ,,We willen bij Pallasso een gezellige, warme sfeer creëren. De Brabantse gemoedelijkheid.”