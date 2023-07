Wonen in Den Bosch: het grootste versus het kleinste huis dat op Funda staat

Susan raakte aan lager wal, nu frist ze als stylist de nagels van daklozen in Den Bosch op

DEN BOSCH - Susan heeft haar leven goed op orde. Maar in haar jeugd was ze verslaafd én dakloos. De nagelstylist lakt nu eens per maand gratis nagels bij Vincentius in Den Bosch, voor wie dat niet kan betalen. Net als zij vroeger. Haar motto: ,,De kunst van het leven is om de draad weer op te pakken.”