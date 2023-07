Woonbootbewoners kunnen pas later terecht aan Van Veldekekade: ‘Boomwortels zorgen voor vertraging’

VOOR DE RECHTER Beginnend bestuurder drinkt tien keer te veel en breekt zijn arm bij arrestatie: ‘Een wonder dat u nog kon rijden’

DEN BOSCH - Een 22-jarige Bosschenaar ziet het tijdens de rechtszaak weer voor zich. ,,De hele straat was blauw van de politie. Er doken ineens een hoop agenten boven op mij”, zegt hij over de aanhouding vorig jaar bij het huis van zijn ouders. Hij had daar net zijn auto geparkeerd.