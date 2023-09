Zo bouwt Den Bosch een nieuw natuurgebied: ‘De otter zou de kroon op ons werk zijn’

indebuurt.nl Van Likeur 43 tot crème brûlée: pepernoten­win­kel Van Delft is weer open in Den Bosch

Spring jij een gat in de lucht als de pepernoten weer in de supermarkt liggen? Dan kun je nu opnieuw een vreugdedansje doen. Van Delft opende zaterdag 2 september een pepernotenwinkel in Den Bosch.