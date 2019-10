Allan (43) heeft een chip laten implanteren in zijn hand

Zij-instromer Thijs kreeg te horen: ‘Zo doen we dat normaal niet, meester’

5 oktober Het is vandaag de Dag van de Leraar. Duizend zogeheten zij-instromers zijn afgelopen weken begonnen aan hun opleiding tot meester of juf. Wat beweegt hen om het onderwijs in te stappen? En hoe bevalt het voor de klas? ,,Het is alsof je met 130 kilometer per uur uit een auto wordt gegooid.’’