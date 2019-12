Alle collega's in een kersttrui: ‘Leuk om jezelf beetje voor gek te zetten’

GalerijTrek je lelijkste kersttrui uit de kast: het is vandaag Foute Kersttruiendag. Hoe gekker of lelijker, hoe beter. Als het maar opvalt. De Foute Kersttruiendag is óók een dag met een bedoeling: initiatiefnemer Save the Children vraagt er aandacht mee voor kinderen in nood.

Gerdie Toenders (32) had vorig jaar een blauwe kersttrui, daarop een grote kerstboom met knipperende lampjes. Ook de trui voor dit jaar ligt al klaar: een trui met een elfje erop die zegt: ‘Don’t eat yellow snow’. Ze is inkoper bij Fris-Co, een exporteur in groente en fruit. ,,Een paar jaar geleden had één collega een kersttrui aan, dat jaar daarna hebben we het groter aangepakt en had iedereen hem aan.”

Het is goed voor de sfeer vertelt ze, en een goede manier om een gesprek te starten. ,,We doen handel met de Italiaanse markt, daar was het concept helemaal onbekend. Het leverde heel veel reacties op. Ze zeiden: ‘Gekke Nederlanders, wat doen jullie nou?’”, lacht Toenders. ,,We wisten zelf in eerste instantie niet eens dat het voor het goede doel was.”

Op het kantoor van winkelketen Flying Tiger waren ze zich in september al aan het voorbereiden op Foute Kersttruiendag, vertelt marketing coördinator Guus van Nijnatten. ,,Alle storemanagers kwamen naar het kantoor in Amsterdam en toen hebben we zelf al onze eigen kersttrui gemaakt. We verkopen natuurlijk heel veel knutselspulletjes, dus met een oude trui kun je ook een kersttrui maken.”

Quote Zo’n kersttrui is een makkelijke manier om mensen te benaderen, heel laagdrempe­lig en het is een goede gespreks­ope­ning Annemieke Ruggenberg

Save the Children

De 220 medewerkers van de winkelketen - op het kantoor en op de winkelvloer zelf - dragen allemaal de hele week al hun kersttrui. ,,We hebben er een week van gemaakt”, vertelt Van Nijnatten. ,,Het is een leuke manier om jezelf ook een beetje voor gek te zetten.” Het bedrijf heeft er bovendien een kerstkaartenactie aan gekoppeld: 20 procent van de opbrengst van de kaarten gaat naar Save the Children, de oorspronkelijke initiator van Foute Kersttruiendag.

Annemieke Ruggenberg van Save the Children ziet dat de actie - dit jaar voor de vierde keer in Nederland - steeds breder wordt opgepakt. ,,Er is bij bedrijven meer maatschappelijk bewustzijn”, ervaart ze. Dit jaar hebben 850 bedrijven en 650 scholen zich officieel aangemeld. Bedrijven die zich van tevoren aanmelden en een actie willen opzetten rondom de Foute Kersttruiendag krijgen een officieel informatiepakket toegestuurd waarmee ze mensen binnen hun organisatie enthousiast kunnen maken. ,,Zo’n kersttrui is een makkelijke manier om mensen te benaderen, heel laagdrempelig en het is een goede gespreksopening”, verklaart Ruggenberg het succes.

Vorig jaar haalde de organisatie ruim 200.000 euro binnen met Foute Kersttruiendag. De organisatie heeft dit jaar drie goede doelen uitgezocht waar het opgehaalde geld heen gaat: ondervoede kinderen in Somalië, Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon en gezinshereniging in Soedan.

Quote Ik heb een hele eenvoudige en klassieke kersttrui in de kast liggen. Misschien moet ik er nog eentje aanschaf­fen? Daan Verpalen

Gekoppeld aan het kerstfeest

Daan Verpalen (25) werkt als managementtrainee bij Philips en besloot de actie dit jaar op te zetten bij zijn bedrijf. ,,Ik vind de kerst een mooi moment om wat terug te geven aan mensen die het minder hebben”, vertelt hij. ,,Het is leuk om dat te koppelen aan Foute Kersttruiendag. Ik denk dat het aanstekelijk werkt. Iedereen een kersttrui aan, dat geeft warmte en gezelligheid.”

Verpalen koos samen met zijn collega een eigen goed doel - kinderen in Nicaragua - waar de Philips Foundation al mee samenwerkt en hebben inmiddels al 1000 euro opgehaald. ,,Het loopt en het leeft. We hebben het gepromoot via de e-mail. Ik heb begrepen dat het heel bijzonder is dat zo'n actie opgezet door twee mensen zo goed loopt binnen het hele bedrijf.” En dat terwijl Kersttruiendag nog moet komen: ,,We hebben besloten het te verplaatsen naar volgende week dinsdag”, vertelt Verpalen. ,,Dan hebben we een kerstfeest op kantoor en het is mooi om deze actie daaraan te linken.” Zelf trekt Verpalen natuurlijk ook een kersttrui aan: ,,Ik heb een hele eenvoudige en klassieke kersttrui in de kast liggen. Misschien moet ik er nog eentje aanschaffen?”

Is het bij jou op werk ook kersttruiendag? Maak een foto en stuur hem hieronder in. De leukste inzendingen krijgen een plekje in onze Foute Kersttruien Galerij.

