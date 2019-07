Arend en Meike passen fulltime op huizen: Gebeurt vaak dat we geen adres hebben, maar dat is niet erg

Het is zomervakantie en de grote uittocht is begonnen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen blijven thuis, juist om te zorgen dat jij met een gerust hart op vakantie kunt. In deze serie vertellen ze over hun werk. Vandaag: huizenoppassers Arend de Boer (39) en Meike van den Haak (35).

Arend (39) en Meike (35) zijn fulltime huizenoppassers. Ze passen op je woning als jij van huis bent. Hun keuze om huizenoppasser te worden is ontstaan vanuit de behoefte om te reizen, zonder groot budget.

In 2012 wilde het stel met de camper op vakantie naar Spanje. Alleen ging de camper al stuk voor vertrek. ,,We huurden een huis en zijn alsnog gegaan’’, zegt Meike. ,,Ondertussen zag ik de mogelijkheid om op huizen te passen. Ik had daar al ervaring mee. Na mijn studie heb ik geregeld tegen kosten en inwoning op een boerderij gewerkt.’’ In Spanje kwam het stel via een Engelstalige site een oproep tegen. Een vrouw in Zuid- Andalusië was dringend op zoek naar een oppas voor haar huis en honden. ,,We zijn gegaan. Die eerste ervaring was meteen onze beste ervaring.’’

Prachtig uitzicht

Als huizenoppasser weet je nooit waar je terechtkomt. Het adres in Spanje bleek een grote verrassing. ,,De vrouw was ontzettend lief. We zijn nog steeds met haar bevriend. Deze zomer passen we zelfs op haar huis in Engeland.’’ Dat huis bleek ook geweldig. ,,Het heeft een beeldschone tuin met prachtig uitzicht. Sommige mensen blijven expres vaag over hun huis. Zo ook deze vrouw. Ze wilde voorkomen dat mensen met de verkeerde intenties zouden reageren. Het ging haar om een goede oppas voor haar honden.’’

Quote Sommige mensen blijven expres vaag over hun huis om te voorkomen dat mensen met verkeerde intenties reageren Meike van den Haak, huizenoppasser

Na een aantal vervolgadressen, raakte het stel ‘verliefd’ op het leven als huizenoppasser. In 2012 gooiden ze het roer om. ,,We verkochten ons huis in Leeuwarden en gingen fulltime aan de slag als oppasser. Tijdens de wintermaanden zitten we in Spanje en in het voorjaar reizen we weer naar Nederland’’, zegt Arend. ,,Het gebeurt regelmatig dat we geen adres hebben om te wonen, maar dat is niet erg. In Spanje kunnen we goedkoop overnachten en in Nederland kunnen we bij familie terecht. Soms slapen we zelfs in de auto. In onze achterbak ligt een groot en dik matras, waar we prima kunnen liggen.’’

Tijdens de vakantieperiode is er meer vraag naar huizenoppassers. De twee zitten deze zomer bijna ‘vol’. Op dit moment bewonen ze een rijtjeshuis in Arnhem en daarna gaan ze naar een boerderij in de Achterhoek. ,,De bewoners hebben kwartels in hun achtertuin en een volkstuintje. Daar zorgen wij nu voor’’, zegt Arend.

Onzekerheid

Het werk als huizenoppasser is leuk, vanwege het avontuur en het ontdekken van nieuwe plekken, vinden Arend en Meike. ,,Daarnaast is het sociale contact bijzonder’’, zegt Meike. ,,Bij een overdracht willen mensen vaak dat we eerst één of twee nachten blijven slapen, om te kijken hoe alles werkt in huis. Soms klikt dat enorm. Ook vrienden van de originele bewoners staan wel eens voor de deur. Daar kunnen hele leuke – soms tijdelijke – vriendschappen uit ontstaan.’’

Quote Bij een overdracht willen mensen vaak dat we eerst één of twee nachten blijven slapen, om te kijken hoe alles werkt in huis. Soms klikt dat enorm Meike van den Haak

Er zijn echter ook nadelen. ,,We voelen soms onrust en onzekerheid. Vorig jaar hadden we ineens twee afzeggingen. Dat kan spannend zijn, want waar gaan we dan heen? Onze situatie is natuurlijk ook bijzonder. Verreweg de meeste oppassers doen dit werk parttime, maar wij fulltime.’’

Rijk

Bovendien word je niet rijk van het werk. ,,Ons principe is dat we dit werk met gesloten beurs doen. In samenspraak met de originele bewoners krijgen we soms een reiskostenvergoeding. Voor een last minute naar Hongarije hebben we dat bijvoorbeeld wel gevraagd.’’

(De tekst gaat verder onder de afbeelding.)

Volledig scherm Arend en Mijke. © privé archief

De twee komen deels rond met behulp van de inkomsten van hun site, een online platform waar huizenoppassers en huiseigenaren elkaar vinden. Een lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Arend was voor zijn carrièreswitch programmeur en doet af en toe nog steeds klussen vanuit huis.

Meer aanmeldingen

De twee hebben het gevoel dat het beroep van huizenoppasser steeds meer aantrekt. ,,Eerst kenden veel mensen het beroep niet, maar we merken dat steeds meer mensen zich aanmelden op de site’’, zegt Arend. ,,Dit jaar hadden we 3875 actieve leden die van de website gebruikt hebben gemaakt.”

Lees hier de eerste aflevering van de zomerserie terug: Madelon rekent voor een half uur knuffelen met je huisdier 8,50 euro.

Zijn je collega's op vakantie en mag jij het fort bewaken? Coach Charlotte van 't Wout heeft deze tips voor je: