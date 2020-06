Arie (31): ‘Het verschil met het gemiddelde salaris zet me wel aan het denken’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Arie (31) werkt veertig uur in de week aan business development & support bij een vergelijkingsplatform.

Wat verdien je?

,,Mijn salaris is 2400 euro bruto. Netto houd ik zo’n 1950 euro over. Daarnaast krijg ik reiskostenvergoeding, voor mij is dat zo’n 343 euro per maand netto.’’

Blij mee?

,,Eerlijk gezegd: het kan hoger. Andere dingen die ik ook belangrijk vind – de cultuur, de vrijheid – die zijn er wel. Daarom ben ik overgestapt van mijn vorige werkgever naar dit bedrijf. Kan ik een keer pas om 11.00 uur op kantoor zijn, dan vertrouwen ze erop dat ik die uren op een ander moment inhaal. Of als ik morgen vrij wil zijn omdat het een keer mooi weer wordt, dan kan dat. Ik hoef alleen een collega te vragen of-ie mijn inkomende mails in de gaten houdt. Dat zou op veel plekken niet kunnen. We hebben geen managers en als je in de zomer op slippers en in korte broek naar kantoor komt, dan word je niet raar aangekeken. Ik ben hier 100 procent mezelf en dat telt ook mee. Maar het salaris... tja.’’

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,De werktijden zijn in elk geval flexibel! Daarnaast heb ik 25 vakantiedagen, dat is standaard. Als je wat dagen hebt opgespaard en je wilt een sabbatical nemen, dan is dat bespreekbaar. We krijgen geen dertiende maand, wel kan ik een dag in de week thuiswerken. Ook heb ik een laptop van werk. We waren al heel goed ingericht op thuiswerken, dus in de coronacrisis gingen we zonder probleem thuis door.’’

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Een tijdje terug heb ik er 200 euro bij gekregen. Niet héél veel, maar wel wat. Als je met data aankomt en kunt laten zien hoe jij waarde toevoegt, dan staan ze daar wel voor open. Elk halfjaar hebben werknemers een gesprek met de eigenaar van het bedrijf, dan kun je bijvoorbeeld bespreken of je nog blij ben met je takenpakket. Of dat we samen iets aan kunnen passen. Mijn takenpakket is al eens veranderd na zo’n gesprek.’’

Wat ga jij volgende keer bespreken?

,,Ik had nog een keer over mijn salaris willen onderhandelen, maar gezien de coronasituatie ben ik al blij dat ik een vast contract heb gekregen. Daar krijg je ook aandelen in het bedrijf bij. Best slim, zo motiveer je mensen om hard te werken zodat het bedrijf er zo goed mogelijk voorstaat.’’

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ik weet het ongeveer, we hebben het er niet echt over. Er zijn wel een paar mensen die een stuk beter verdienen, maar zij hebben bijvoorbeeld grote deals gesloten of meer verantwoordelijkheden.’’

Zou je het willen weten?

,,Volgens mij is het bedrijf er wel mee bezig om meer structuur in de salarissen aan te brengen, met schalen en zo. Dan weet je wat beter hoe en wanneer je precies door kunt groeien. Maar ik hoef het niet per persoon te weten.’’

Verdient Arie genoeg?



Leeftijd: 31

Aantal jaar werkervaring: 3 jaar

Aantal werkzame uren per week: 40

Opleiding: WO

Functie: business development

Branche: IT

Aantal werknemers: 50

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland

Leidinggevend: nee

Budgetverantwoordelijkheid: nee



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie is 3491 euro. ,,Het verschil is significant. Voor nu is mij de cultuur en het vaste contract het waard, maar dit zet me toch aan het denken. Bij een volgend gesprek met mijn werkgever zal ik er wel anders in gaan.’’



*Noot van de redactie: de uitkomsten van de Salariswijzer zijn gebaseerd op dit specifieke individuele geval en zijn accuraat op het moment van publicatie.

