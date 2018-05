Baal jij van je stoffige kantoor? Bij deze baan werk je midden in het bos

Midden in de Sallandse bossen ligt het kantoor van de nieuwe Boswachter Vrijwillligers Coördinatie die Natuurmonumenten zoekt. Eén stap naar buiten, en je staat in de natuur. En dat is ook de bedoeling bij deze baan, waar je dik honderd vrijwilligers moet begeleiden.

Wat houdt de functie in?

In de regio Salland (Overijssel) heeft Natuurmonumenten zo’n 100 tot 125 vrijwilligers rondlopen. Mensen die zich bezighouden met reparaties aan vastgoed, hoveniers, een groep vrijwillige boswachters die voorlichting geven aan bezoekers en mensen die zich bezighouden met het monitoren van dieren.

Als Boswachter Vrijwilligers Coördinatie zorg jij dat al dit werk goed loopt en regel je de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers. Dirk Rota, Gebiedsmanager Salland: ,,We beschouwen vrijwilligers als onze eigen medewerkers, dus de communicatielijnen moeten strak zijn. Het is een cruciaal onderdeel van de functie: zorgen dat dat goed loopt en dat willen we goed gaan oppakken.”

En ja, daarvoor moet je ook regelmatig de natuur in en meelopen met de vrijwilligers. ,,Het is een must om geregeld langs de vrijwilligersgroepen te gaan. Al is het alleen maar om koffie te drinken. Meewerken is natuurlijk helemaal mooi. In het veld met een schoffel in je hand hoor je toch weer andere dingen dan aan de koffietafel.”

Wat voor mensen zoeken ze?

Het belangrijkste criterium voor deze functie? Je moet organisatorisch en communicatief sterk zijn en het leuk vinden om met vrijwilligers om te gaan. Rota: ,,Je moet open staan voor wat de vrijwilligers vinden en de wensen die ze hebben. Daar moet je wat mee doen.” Veel vrijwilligers zijn pensionado’s voor wie het ook een sociale activiteit is, tegelijkertijd moet er ook gewoon werk gedaan worden en is het niet altijd even vrijblijvend, vertelt Rota. ,,Als coördinator moet je een beetje sensitief zijn voor dat soort zaken en daarop kunnen anticiperen.”

Wat krijg je daarvoor?

Als Boswachter Vrijwilligers Coördinatie heb je een baan waarbij je niet gekluisterd zit aan kantoor, maar waarbij je ook regelmatig de natuur in mag. Het gaat om een functie van twee dagen in de week en dat levert een salaris op van minimaal 2.360 tot 3.153 euro per maand (op basis van een fulltime dienstverband).

Bij wederzijdse tevredenheid, kan dit dienstverband worden voortgezet. ,,Ik zie geen reden waarom de functie over een jaar niet meer zou bestaan”, aldus Rota.

Nog andere bijzonderheden?

Je krijgt veel vrijheid om je eigen tijd in te delen. Rota: ,,Het is een baan van twee dagen in de week, maar als je denkt: het past me beter om vier halve dagen te werken, is dat geen probleem. Het takenpakket ligt vast, maar je kunt zelf invulling geven aan de functie. Dat maakt dit werk heel erg leuk.”