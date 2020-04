Baan kwijt door corona: Duizend werkzoekenden krijgen gratis training voor krapteberoep

Het gaat om trainingen voor de functie van logistiek medewerker, orderpicker, magazijnmedewerker en klantenservicemedewerker: beroepen waar veel vraag naar is en waar ze naar verwachting ook langere periode aan het werk kunnen blijven. ,,Het is onze functie als arbeidsbemiddelaar en uitzender om ervoor te zorgen dat mensen aan het werk kunnen. Ook als dat tijdelijk is en ze daarna weer terug gaan naar hun oude baan, zijn we er blij mee”, zegt Rogier van Hamburg, directeur Innovatie bij Olympia.

Het uitzendbureau komt niet in aanmerking voor de NOW-regeling omdat het een groeibedrijf is. ,,Onze omzet krimpt niet met meer dan 20 procent volgens de berekening van de regeling”, aldus Van Hamburg. Dat betekent dat Olympia de loonkosten van flexkrachten niet deels vergoed krijgt. Omdat er bovendien minder vraag was naar bepaalde beroepen, moest de uitzender afscheid nemen van tweeduizend uitzendkrachten. ,,Wat er gebeurt is heel pijnlijk, daarom willen we mensen begeleiden van werk naar werk en zorgen dat er niemand buiten de boot valt.”

Quote Als we denken dat ze de training kunnen halen, afronden en geschikt zijn voor de baan, dan kunnen ze starten Rogier van Hamburg, directeur innovatie Olympia

Online modules

De flexkrachten die nu thuis zitten, komen uit verschillende sectoren, van horeca tot klanten die werken met producten uit China en Italië. ,,Er wordt vaak makkelijk gezegd: dan ga je maar ergens anders werken, maar er zijn grote groepen die daar in begeleid moeten worden. We hebben daarom deze vier functies in kaart gebracht waar vraag naar is.” Mensen die een van de vier functies overwegen, kunnen zich aanmelden. ,,Als we denken dat ze de training kunnen halen, afronden en geschikt zijn voor de baan, dan kunnen ze starten”, zegt Van Hamburg. De kandidaten krijgen toegang tot inhoudelijke modules ter voorbereiding van dit werk.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Rogier van Hamburg, directeur innovatie bij Olympia © Hoyinck.com

Olympia heeft nauw contact met verschillende opdrachtgevers, zoals Renewi, Samsung, Gall & Gall, Webhelp, Jumbo en Etos, om te zorgen dat deze mensen vervolgens aan de slag kunnen. ,,We hebben getoetst bij bedrijven of dit gaan lukken, maar hopen dat er nog meer opdrachtgevers zich bij ons aansluiten. We vragen van deze opdrachtgevers of ze de eis van relevante werkervaring even willen laten vallen als wij de kosten voor de training voor onze rekening nemen”, aldus Van Hamburg. ,,Ze zijn er ook blij mee: de e-commerce groeit ongelooflijk hard en ze weten niet waar ze de mensen vandaan moeten halen. Daarnaast zijn ze blij dat ze iets extra’s kunnen bieden. Je merkt ook het sociale karakter van deze bedrijven.”

Tweeduizend

Op dit moment denkt Olympia binnen vier weken duizend werkzoekenden op deze manier aan een baan te helpen. Als de vraag toeneemt, kunnen ze het programma verder uitbreiden, hoopt Van Hamburg. ,,De enige reden dat we niet tweeduizend willen zeggen, is omdat we geen valse verwachtingen willen creëren.” Overigens hoeven deelnemers aan de training niet per se via Olympia aan de slag te gaan. ,,We kunnen lobbyen en plekken creëren bij bestaande opdrachtgevers, maar als ze elders werk vinden, is dat ook goed. Het gaat ons erom dat we mensen weer aan een baan helpen en perspectief bieden.”