Baas die werknemer als zzp’er laat werken gaat langer vrijuit

Het kabinet slaagt er op korte termijn niet in schijnzelfstandigheid bij zzp’ers aan te pakken. Per 1 januari zouden de Belastingdienst en de inspectie weer streng gaan controleren, maar nu zal dat op zijn vroegst op 1 oktober zijn, heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken bekendgemaakt.

Er is veel kritiek op de inzet van zzp’ers. Vaak zijn ze in naam zelfstandig ondernemer, maar feitelijk werknemer. Ze zijn afhankelijk van één werkgever en vallen onder het gezag van een baas. Door ze als zzp’er in te huren is een werkgever goedkoper uit dan ze in vaste dienst te nemen. Voor de zzp’er betekent het meer onzekerheid.

In het regeerakkoord werd destijds al afgesproken dat er wetgeving zou komen om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Maar in de praktijk bleek het veel te ingewikkeld om te bepalen wie er wel of niet als zelfstandige kwalificeert. Ook het voorstel om minimumtarieven voor zzp’ers in te voeren is alweer in de prullenbak beland.

Kwaadwillendheid

Het kabinet blijft intussen zijn hoop vestigen op de invoering van een webmodule. Dit online in te vullen formulier moet bedrijven vooraf zekerheid geven of een bepaalde opdracht gezien kan worden als een zzp-klus of dat er eerder sprake is van een dienstverband.

Deze webmodule heeft echter opnieuw vertraging opgelopen en komt pas op 11 januari online als pilotproject. Dit betekent dat opdrachtgevers het formulier anoniem en vrijwillig mogen invullen om te zien aan welke regels zij gehouden zijn, maar dat er nog niet gehandhaafd wordt als zij desondanks de regels overtreden. Alleen als er sprake is van 'kwaadwillendheid’ kan er worden ingegrepen, maar voor die kwalificatie is het tot dusver nog nooit gelukt om het bewijs rond te krijgen, schrijft Koolmees aan de Tweede Kamer.

De proef met de webmodule duurt zes maanden en wordt daarna geëvalueerd. In de zomer moet worden besloten of de webmodule een geschikt instrument is en definitief ingezet kan worden. Het is echter de vraag of er dan al een nieuw kabinet is dat daarover zal besluiten.

