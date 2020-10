Baasjes willen meer zorg voor huisdier, tekort aan dierenartsen loopt op

Fulltime dierenarts en daarnaast nog een pittige studie volgen? Dat is de huidige leefstijl van David Onis (33), een dierenarts in opleiding om specialist chirurgie te worden. De Dordtse dierenarts had al voor het tekort het doel specialist te worden. ,,Ik wilde dit al veel langer en in juni was eindelijk het moment waarop ik kon starten.’’