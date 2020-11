Bang voor de donkere dagen? Met deze tips voorkom je een mentale dip

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: een gezonder hoofd.

Het aantal besmettingen loopt terug, maar niet genoeg. De zorg kan het nog aan, maar niet voor lang. Daarom gaan we tóch weer dieper de lockdown in, zo bleek vorige week uit de persconferentie. We waren er al een beetje op voorbereid, maar toch is het een flinke domper.

Gedeprimeerd

De aankondiging komt ook nog eens op een lastig moment. We gaan de koude, donkere winterdagen in, waardoor veel mensen sowieso al wat somberder worden. Daarbij volgen de extra maatregelen op een veel langere periode van aanpassingen, die niet al te best is geweest voor onze gezondheid, zo blijkt uit recent onderzoek. We zijn over het algemeen meer gaan snacken, minder gaan sporten en slechter gaan slapen. We zijn gemiddeld twee keer zo angstig geworden. We voelen ons meer gestrest en gedeprimeerd. En we gaan dus nu een zware winter tegemoet.

Aanpassen

Het goede nieuws is dat er wel degelijk dingen zijn die je kunt doen om je mentale gezondheid te verbeteren, en je te wapenen tegen deze uitdagende tijd. We moeten ons aanpassen, maar zijn niet machteloos. Over een aantal van de basics schreef ik eerder: stel je verwachtingen bij, zet jezelf op een nieuwsdieet, zorg voor voldoende beweging en kies een project om je tanden in te zetten. Deze week, voor de volgende ronde maatregelen, vijf nieuwe tips voor een gezonder hoofd in lockdown.

1. Ruim op. Uit onderzoek blijkt dat mensen somber en gestrest worden van leven in een rommelig huis. Opruimen is ook een goede manier van controle uitoefenen op je omgeving. Dubbel winst voor je mentale gezondheid.

2. Bel vaker. Telefoneer tijdens de gewone dingen in en rond het huis. Koken, eten, wandelen, de was opvouwen: prima gelegenheden om te kletsen met familie of vrienden. Je hebt vaak een natuurlijker gesprek, en voelt je minder alleen.

3. Beleef avonturen. Verdwijn in een mooi boek, spannende film of verslavende serie. Je bewegingsruimte is misschien beperkt, maar in je hoofd kun je nog steeds grote avonturen beleven.

4. Help anderen. Draag bij waar dat kan. Bel mensen op die het zwaar hebben. Word vrijwilliger voor het Rode Kruis. Kijk in de buurt of je voor iemand boodschappen kunt doen. Een waardevolle tijdsbesteding en je voelt je minder machteloos.

5. Vraag op tijd hulp. Vraag hulp wanneer dat nodig is. Misschien wel het belangrijkste voor je mentale gezondheid. Zit je erdoorheen, loop je tegen iets groots aan, houd het niet voor je en vraag op tijd hulp. Je baas, collega’s, familie of vrienden staan je graag bij: je hoeft het niet alleen te doen.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

