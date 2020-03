Bedrijf dat vorig jaar miljoenen kreeg ontslaat werknemers en vraagt hen om ‘van loon af te zien’

Unilever kijkt niet meer naar cv en plots is de helft van het aantal managers vrouw

5 maart De tijd dat je met klamme handjes en in je netste pak of meest flatterende jurk jezelf moest zien te verkopen aan je toekomstige werkgever is voorbij. Unilever, met 169.000 medewerkers een van de grootste werkgevers wereldwijd, selecteert personeel voortaan via onlinegames en videogesprekken. Gevolg: het aantal vrouwen is gestegen naar meer dan 50 procent.