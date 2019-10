Bij deze zeven beestachtige banen is het elke dag dierendag

Vandaag viert Nederland dierendag. Zie jij wel wat in een functie waarbij je de hele dag met, tussen of voor de dieren aan de slag kan? Wij zetten zeven beestachtige banen voor je op een rij:

1. Speurhond

Als speurhondengeleider op Schiphol is je naaste collega een trouwe viervoeter. Samen met je partner ben je de hele dag op de been om luchtvracht te onderzoeken op de aanwezigheid van explosieven. Als het nodig is, grijpen jullie actief in bij incidenten. Werk en privé gescheiden houden wordt in de functie wel wat lastig: tussen de diensten door neem je je collega namelijk mee naar huis. Voor de functie is het een must dat je het Diploma Beveiliger 2 hebt en ervaring hebt met de training van honden.

2. Kattenmens

Meer een kattenmens? De Kattenoppasservice zoekt - je raadt het al - nieuwe kattenoppassen in het hele land. In de baan zorg je niet alleen voor poezen en katers van wie de baasjes op vakantie zijn, maar kom je ook langs om extra zorg te bieden aan zieke katten. Om in aanmerking te komen voor de functie moet je de KGA-opleiding Katten Verzorgen gevolgd hebben, waarin je leert om te gaan met een kat met probleemgedrag.

3. Feesten tussen de beesten

Horeca-duizendpoten opgelet: Ouwehands Dierenpark in Rhenen - thuisbasis van reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen - zoekt een ervaren eventmedewerker om feesten, borrels en andere soorten partijen te organiseren in deze dierentuin. Je komt te werken voor de afdeling Food & Beverage die naast de reguliere horecavoorziening ook evenementen zoals vergaderingen, congressen, schoolreizen en bruiloften verzorgt, voor groepen van 20 tot wel 2000 gasten.

4. Zwerfdieren

Wil je in je werk het verschil maken voor zwerfhonden en -katten? Dierenopvangcentrum-Tilburg is op zoek naar een nieuwe manager. In de functie overzie je de algemene bedrijfsvoering van het centrum, dat als onderdelen het asiel, de dierenambulance en een kittenproject heeft. Om voor de baan in aanmerking te komen moet je ervaring hebben in een dergelijke functie en kennis hebben van de huidige wet- en regelgeving omtrent de opvang van dieren.

5. Hulphond

Heb je digitale marketingskills en gaat je hart sneller kloppen bij het zicht van een vrolijk kwispelende labrador? Als digital marketeer voor de Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds werk jij aan de online marketingcampagnes die de vriendelijke hulphonden hun werk onder de aandacht moeten brengen. Je standplaats is het hoofdkwartier van het KNGF in Amstelveen, waar de honden ook worden opgeleid voor hun taken.

6. Paardenvirus

Dit is er eentje voor de eeuwige paardenmeisjes en -jongens onder ons. De Boerderij op IJburg in Amsterdam zoekt een creatieve paardrijdinstructeur die het paardenvirus over wil brengen op de volgende generatie. Belangrijk onderdeel van de ‘Ponymaatjes'-lessen is ook de verzorging en de omgang met de dieren. De Boerderij op IJburg biedt daarnaast speciale lessen voor kinderen met autisme. Kandidaten moeten gediplomeerd zijn of bereid zijn een opleiding hierin te volgen. Kennis van ‘natural horsemanship’ is een pre.

7. Kleine knagers

Wie liever met dieren in een iets bescheidener formaat werkt, zit goed bij dierenwinkel Zoo&zo in Ede, Gelderland heeft een vacature voor een senior verkoopmedewerker voor de knaagdieren-, vogel- en aquariumafdeling. In de functie adviseer je klanten over de aanschaf en zorg voor de dieren, houd je de afdeling netjes en overzichtelijk en verpak je orders voor de webwinkel. Ook ben je leidinggevende voor het team.

