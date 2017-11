Bijbaantje gehad? Je hebt wellicht nog duizenden euro’s op de plank

Tijdens het bioscoopkaartjes scheuren, vakkenvullen of bezorgen van pizza’s tikt bij veel jongeren op de achtergrond de pensioenmeter mee. Rond je 70ste goed voor 20 of 30 euro per maand. Die euro’s liggen nu dus ergens te verstoffen.

Het AD sprak met Martijn (31), die vorig jaar zijn pensioen liet afkopen voor 2.500 euro. ,,Ik ontving de zoveelste brief waarin een facilitaire wijziging in het pensioenfonds werd aangekondigd. Ik werkte al jaren niet meer bij dat bedrijf. Toen ik me daarin ging verdiepen, werd het heel interessant. Ik besloot ze eens te bellen.”

Niet bewust

Volgens Martijn zit de crux hem in het bespaarmodel van het pensioenfonds. ,,Wat zijn de kosten van dat pensioen en wat zijn de baten van dat pensioen? Ze kunnen die paar tientjes wel beleggen, maar dat levert niets op. Dan kun je zeggen: hier hebben jullie al die tientallen jaren meer kosten aan dan opbrengsten. Als ik het pensioen afkoop, besparen jullie kosten. En ik wil meedelen in die besparing van jullie kosten. Dat is natuurlijk een heel ander uitgangspunt dan wat het pensioenfonds daadwerkelijk gaat uitkeren.”

Yolanda Bieckmann van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kent de handeling. ,,Veel mensen zijn zich er niet van bewust”, zegt ze. ,,Sommigen willen het wel, sommigen willen het niet. Maar voor velen is de regeling totaal onbekend.”

De regeltjes

De AFM meldt het volgende over het vroegtijdig uitkeren van pensioenen. Neem je niet meer deel aan een pensioenregeling, dan mag de pensioenuitvoerder jouw pensioen onder bepaalde voorwaarden afkopen als het een klein pensioen is. Een klein pensioen is een uitkering tot €467,89 per jaar (dit was zo op 1 januari 2017). Dat komt neer op iets minder dan 39 euro per maand. Heeft een pensioenuitvoerder veel kleine pensioenen, dan brengt dat hoge administratie- en uitbetalingskosten met zich mee. Door kleine bedragen af te kopen, worden deze kosten beperkt. Afkoop betekent dat je een nader te bepalen bedrag ineens krijgt uitgekeerd: je krijgt in de toekomst dan geen pensioen meer. Alle informatie staat op de website van de AFM uitgelegd.

Wie niet waagt…

Officieel gezien kun je zelf geen afkoop aanvragen, omdat het recht om af te kopen bij de pensioenuitvoerder ligt. Maar het fonds bellen om een voorstel te doen, kan zomaar eens een positief antwoord opleveren. Het scheelt namelijk heel wat beheer- en poliskosten. ,,Vragen staat vrij”, beaamt ook de AFM. Maar het geld dat daar ligt is toch van jou? ,,Klopt, en daar blijf je recht op hebben. Maar in principe hoeft een pensioenuitvoerder het niet toe te staan.” Martijn heeft het in ieder geval geen windeieren gelegd. ,,Wie niet waagt, wie niet wint.”