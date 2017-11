Bijzondere bijbaan: gewilde items voor 3 keer zoveel doorverkopen

Als 16-jarige kun je vakken vullen in de supermarkt, maar je kunt óók reseller worden. Je verkoopt dan exclusieve sneakers of heuptasjes met vette winstmarge door. ,,Als ik blut ben, kijk ik even in mijn schoenenkast of ik nog wat kan verkopen.”

Iedere week is donderdag 12.00 uur een belangrijk moment voor Miguel Haak (15) uit Heemskerk. Dan komen de nieuwe items van kledingmerk Supreme online in de webshop. De kleding van Supreme is zo gewild, dat die – letterlijk – binnen enkele seconden uitverkocht is. Zaak is dus om precies om 12.00 uur klaar te zitten achter je pc.

Klein detail: Miguel zit dan gewoon op school. ,,Gelukkig heb ik om twaalf uur wisseling van het lokaal, dus twee minuten voor twaalf pak ik al stiekem mijn telefoon, log ik in en hoop ik dat ik nog op tijd ben. Het lukt niet altijd, zoals laatst toen ik een verkort veertig minuten-rooster had en midden in een geschiedenistoets zat. Tja, toen is het niet gelukt.”

Hectisch moment

Ook student commerciële economie Sanne Harder (22) uit Enschede moet vaak de nodige moeite doen om aan haar ‘handelswaar’ te komen. ,,De Yeezy Boots van rapper Kanye West zijn altijd heel gewild. Toen er een special edition van uitkwam, wilde ik met zo veel mogelijk accounts meedoen aan de online raffle, een soort loterij. Dus moest het hele gezin bij mij de computers en tablets inleveren. Uiteindelijk zat ik met twaalf laptops en drie vrienden om de keukentafel om mee te kunnen doen. Dat is vrij hectisch ja, maar als de Yeezy’s om negen uur online komen, zijn ze om één over negen uitverkocht. Je kunt geen risico nemen.’’

Maar het lukte! Het paar Yeezy Boots dat Sanne wist te bemachtigen kostte 349,95 euro. Ze verkocht ze vervolgens online door voor maar liefst 1.700 euro. ,,Dat was wel vet, ja.”

Resellermaffia

Volledig scherm Reseller Miguel Haak (15) ) verkoopt spullen van het merk Supreme via zijn mobiel op Marktplaats. © Shody Careman Dat soort bedragen: dat is waar de resellers het voor doen. En dus zijn er hordes mensen die in de – al dan niet digitale – rij gaan liggen om zo’n gehypet item in te slaan, om het vervolgens weer door te verkopen via Marktplaats, eBay, Facebook of Instagram. Een handjevol mensen doet dit als fulltime job en haalt er een maandsalaris uit, veel jongeren doen dit ‘erbij’ om een zakcentje te verdienen. Er zijn ook verhalen bekend over resellermaffia: zij betalen mensen een paar tientjes om voor hen in de rij te gaan staan voor een exclusief paar schoenen. Ze verdienen zoveel met het online doorverkopen, dat ze dan alsnog winst maken.



Gekkenhuis

Bij de Amsterdamse sneakerwinkel Patta staan regelmatig rijen voor de deur. Hun spullen zijn populair. Zo zijn de Patta-heuptasjes een zeer gewild item in streetwearscene. Maar de winkel is ook een van de weinige verkooppunten voor bijvoorbeeld de Yeezy Boots. En daar komt een hoop volk op af. ,,Ik denk dat de helft van de mensen die hier binnenkomt resellers zijn”, zegt salesmanager Juan Kastanja. ,,Vooral met de Yeezy’s is het ieder jaar een gekkenhuis. Dat is niet normaal, hoor. Zodra de releasedata bekend zijn, stormen mensen onze winkel binnen, ze bellen, ze klampen ons aan. In hun hoofd is het: schoentjes-schoentjes-schoentjes, kopen-kopen-kopen.”

Beter dan een krantenwijk

Hoewel die hype niet slecht is voor een winkel als Patta, vindt Kastanja het als sneakerliefhebber wel jammer dat er zoveel resellers zijn. ,,Ze komen niet voor de schoen, ze komen om er een financiële slag mee te slaan. Ze hebben geen oog voor de heritage van een merk, weten niets af van de straatcultuur. Maar goed, ik snap dat het aantrekkelijk is. Vroeger moest je om wat bij te verdienen ’s ochtends vroeg opstaan om een krantenwijk te lopen: dan is 200 euro verdienen met een paar klikken op de computer wel wat makkelijker.”

Gelukje

Zo simpel als het klinkt, is het meestal niet. Wil je een goede reseller zijn, dan moet je wéten waar de gewilde spullen zich bevinden. Zo houdt sneakerliefhebber Sanne Harder dagelijks belangrijke Instagram-accounts in de gaten en is ze op de hoogte van welk merk wanneer een nieuwe model uitkomt. Ze is er elke dag wel een paar uur mee bezig. ,,Ik was laatst in outletcentrum Batavia Stad waar ik de Footlocker binnenliep. Daar stond een schoen voor 30 euro, terwijl ik wist dat die online heel gewild zijn. Ik heb dus vier paar meegenomen en kon die voor 180 per stuk verkopen. Dat moet je wel even weten.” De inkomsten, een paar honderd euro per maand, steekt Sanne bijna allemaal in haar sneakerverzameling van ondertussen 125 paar. ,,Mijn sneakercollectie zie ik als een spaarrekening. Als ik blut ben, kijk ik in mijn schoenenkast of ik nog wat kan verkopen.”

Onontdekte schatten

De markt kennen is essentieel omdat je anders het risico loopt de verkeerde items in te slaan en te blijven ‘zitten’ met de spullen. Zoals Miguel, die per ongeluk twee Supreme-petjes kocht die niet zo gewild bleken. ,,Terugsturen kon niet, zeiden ze toen ik belde. Ze kostten 60 euro per stuk, dus dat is wel shit.” Wat wél een succes bleek, was nota bene een bureaulamp van Supreme. Tot grote verrassing van Miguel zelf. ,,Hij kostte 180 euro. Ik heb hem in een paar seconden besteld, maar dacht daarna: wat heb ik gedaan? Kom ik hier wel vanaf? Maar meteen al meldde zich via Marktplaats een bieder die 240 euro bood.” Miguel grinnikt even: ,,Gelukkig maar, want ik vond ’m zelf toch al lelijk."

Drie keer over de kop

Albert Heijn Nike Air Max, ongeveer 7.000 euro

De heilige graal onder sneakerliefhebbers. Piet Parra ontwierp de Nikes in 2005 in de toenmalige huiskleuren van Albert Heijn: blauw, wit en oranje. toen de supermarkt haar huisstijl veranderde naar blauw en wit, schrapte Parra het paar uit de collectie en verspreidde de 24 proefexemplaren onder particulieren.



Supreme / Louis Vuitton-samenwerking – ongeveer 20.000 euro

Modeliefhebbers keken maanden uit naar de samenwerking tussen Supreme en Louis Vuitton afgelopen jaar. Voor een bomberjack met Louis Vuitton-print (3.500 dollar) kun je nu zo’n 20.000 euro krijgen.



Nike Mag Back To The Future 2016 – ongeveer 37.5000

Dit paar futuristische schoenen is gebaseerd op het paar dat Michael J. Fox draagt in de film Back to the future II. In 2016 bracht Nike een beperkte oplage op de markt. Slechts honderd paren die je met een loterij kon winnen. Logisch dat dit exclusieve model zo’n 40.000 euro kan opleveren.