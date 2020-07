Blij met carrièreswitch: ‘Het leukste aan de bouw is dat je kunt blijven leren’

Maandag - Bouwinspecteur

(24-32 uur) - Amsterdam



Ben je graag buiten aan het werk en is jouw observerend vermogen uitstekend? Als bouwinspecteur houd je toezicht op de wet- en ­regelgeving WABo, voer je bouw­inspecties uit en stel je rapporten op. Is deze veelzijdige functie iets voor jou? Solliciteer dan direct!



Hemubo - BIM Coördinator

(40 uur per week) - Almere



Hemubo is een multidisciplinaire organisatie, gericht op het strategisch renoveren en onderhouden van ­vastgoed en civiele objecten op ­innovatieve en duurzame wijze. Ben jij de allround BIM coördinator die we zoeken?



FYGI - Technisch Adviseur Bouw

(24-40 uur) - Helmond



Wie weet ben jij de specialist die wij nodig hebben. In deze veelzijdige functie schrijf je adviezen voor klanten, stel je webinars op, maak je offertes op en ­calculeer je projecten. Met het team ondersteun je diverse projecten, van een design wolkenkrabber tot een oude loods.



VNOM - Wervoorbereider Bouw

(40 uur) - Oosterhout NB



Jij bent verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, het controleren van werk- en productietekeningen en voor het uitwerken van berekeningen en relevante tekeningen. Ben jij communicatief vaardig en heb jij ervaring met design & construct projecten? Solliciteer dan snel!



Hunters Team - Projectleider bouw

(32-40 uur) - Eindhoven



Heb jij een helikopterview, organiserend vermogen en leidinggevende capaciteiten? In deze functie werk je in teamverband aan afwisselende projecten in zowel de woning- als utiliteitsbouw. De organisatie kent korte lijntjes en er heerst een ­gemoedelijke Brabantse sfeer. Ben jij de projectleider die zij zoeken?



Bekijk meer vacatures in de bouwsector op nationalevacaturebank.nl