‘Blijf op jongeren en langdurig werklozen letten, ze zijn straks hard nodig’

Dat bepleit de Denktank Coronacrisis in een rapport dat vandaag verschijnt. ,,Er wordt ontzettend veel geld uitgetrokken om mensen op de arbeidsmarkt te houden. Wij willen voorkomen dat bepaalde groepen onderaan bungelen", verklaart voorzitter Mariëtte Hamer. De denktank vraagt niet om extra geld, maar vindt dat bij de verdeling ervan goed op kwetsbare werknemers moet worden gelet. ,,Nu is er de neiging om eerst de mensen te helpen die net hun baan verliezen. Maar laten we andere groepen niet vergeten”, aldus Hamer.

De Denktank Coronacrisis ziet bijvoorbeeld jongeren zonder werkervaring als risicogroep. Zij komen gedeeltelijk van opleidingen waarin nu geen werk is te vinden, bijvoorbeeld voor de reisbranche. Help deze jongeren naar een vervolgopleiding of kijk met welke omscholing een baan in een iets andere sector mogelijk is, luidt het advies. ,,Het is niet dat zo alle bedrijven en organisaties zijn ingestort. Soms kunnen jongeren naar een iets ander beroep door een klein beetje bij te leren”, stelt Hamer. Neem een stewardess. Dat is een dienstverlenend beroep, waarbij voor mensen wordt gezorgd, illustreert de voorzitter. ,,Met zo'n diploma en specifieke scholing kan je ook de zorg in.”

Ook voor de positie van mensen met een arbeidsbeperking moet genoeg aandacht blijven. Uit cijfers blijkt het aantal werkplekken voor deze groep te stagneren. ,,Er zijn ook sectoren die nu floreren. Zo wordt er ontzettend veel online besteld. Daar zijn meer mensen nodig, dus is er misschien ook meer plek voor mensen met een arbeidsbeperking.”

Niet makkelijk

Al erkent de Denktank Coronacrisis dat het niet altijd even makkelijk is om in deze tijd kwetsbare mensen een plek te bieden. Zo is het voor sommige werknemers lastig om thuis te werken, omdat ze het dan met minder begeleiding moeten doen. ,,En ik snap ook wel dat we de horeca nu niet moeten vragen om deze mensen een plek te bieden. Maar praat met deze werknemers. Zij kunnen vaak heel goed zelf aangeven wat ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen”, verklaart Hamer.

Maar dat is toch een open deur? ,,Ja, dat zou je denken, maar in de hectiek kan het toch verloren gaan. Daarom vragen we er aandacht voor.”

De Denktank Coronacrisis ziet het advies vooral als waarschuwing. Bedrijven en organisaties zijn zo druk bezig om tijdens deze crisis zo goed mogelijk door te draaien dat het makkelijk is om de positie van kwetsbare mensen over het hoofd te zien. ,,Maar als de economie straks weer gaat draaien, zijn deze werknemers hard nodig. Het blijft belangrijk om ze bij de arbeidsmarkt te betrekken.”

Taallessen

En als er geen werk is, investeer dan in hun persoonlijke ontwikkeling, zegt de denktank. Geef nieuwkomers bijvoorbeeld Nederlandse taallessen of spijker werknemers bij op hun digitale geletterdheid. ,,Er ligt zoveel bij gemeenten op hun bordje. Het risico bestaat dat ze dit soort dingen later oppakken, maar maak er toch tijd voor. De begeleiders bij gemeenten staan klaar. Zet dat door”, adviseert Hamer.

De Denktank Coronacrisis adviseert ook om met een verklaring voor chronisch zieken te komen, zodat zij vanwege corona kunnen thuisblijven als dat nodig is. Ook stellen ze een regeling voor waarbij bedrijven looncompensatie krijgen als medewerkers in quarantaine moeten.

