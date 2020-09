Nemen slimme computers onze banen over? ‘Zo ver is het nog lang niet’

Op de werkvloer volgen de technologische ontwikkelingen elkaar de laatste jaren in rap tempo op. Over zes jaar krijgt misschien wel de helft van de Nederlandse werknemers te maken met kunstmatige intelligentie. Hoe zal dat ons dagelijks werk veranderen? En nemen robots echt onze banen over?

Microsoft deed onlangs onderzoek naar kunstmatige intelligentie, ook wel artificiële intelligentie (AI) genoemd, op de werkvloer om te zien hoe ver bedrijven daarmee zijn. Wereldwijd deden bijna 12.000 leidinggevenden en werknemers mee aan de studie. Werkgevers in ons land denken dat meer dan de helft van de werknemers binnen zes tot tien jaar in hun dagelijks werk te maken krijgt met kunstmatige intelligentie.

Volgens Surya Ramkumar, Director Services bij Microsoft Nederland, laten de afgelopen maanden zien hoe snel het kan gaan. ,,De manier waarop we werken is door de coronacrisis in een klap veranderd. We zijn veel meer op afstand gaan werken. Verandering die normaal in twee jaar plaatsvindt, deed daar nu maar twee maanden over. Daarnaast hebben we de laatste jaren zoveel meer data tot onze beschikking, algoritmes en snellere systemen.”

Broekzak

Volledig scherm Toekomstonderzoeker Rudy van Belkom. © Stephanie van Elmensdorp Toekomstonderzoeker Rudy van Belkom van Stichting Toekomstbeeld der Techniek benadrukt dat kunstmatige intelligentie dichterbij is dan ooit. ,,Het zit tegenwoordig gewoon in je broekzak. Zoekmachines, sociale media, die werken allemaal op basis van algoritmen. Net als de aanbevelingen op Netflix die aangeven welke film echt wat voor jou is. AI is geen science fiction, het gaat niet over losgeslagen robots.”

Op de werkvloer laat kunstmatige intelligentie zich inmiddels ook steeds vaker zien. Neem bijvoorbeeld slimme vergadersystemen, gezichtsherkenning bij de ingang en chatbots op websites. ,,Bij Amazon hebben ze AI proberen toe te passen in het sollicitatieproces. Om de procedure efficiënter te maken.” Maar dat ging niet helemaal zoals gewenst: het systeem had een voorkeur voor mannen. ,,Omdat er al veel mannen werken bij Amazon, was de ideale kandidaat volgens AI ook een man. Er was sprake van een onvolledige dataset en dan krijgt niet iedereen een eerlijke kans.”

De negatieve gevolgen van kunstmatige intelligentie op de werkvloer moeten niet worden onderschat, zegt Van Belkom. ,,Maar ook niet worden overschat. Het zijn geen superintelligente robots die ons werk gaan overnemen. Zo ver is het nog lang niet en het is nog de vraag of dat überhaupt gaat gebeuren.” We moeten de voordelen dus ook niet overschatten. ,,Slimme systemen kunnen veel, maar niet alles. Ze zijn goed in een specialistische taak, maar ze kunnen wat ze leren niet in een ander domein toepassen, zoals de mens dat wel kan.”

Quote Het zijn geen superintel­li­gen­te robots die ons werk gaan overnemen. Zo ver is het nog lang niet Rudy van Belkom

Routineklusjes

Ramkumar van Microsoft ziet toch vooral veel voordelen in de toepassingen van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. ,,Als bedrijven het slim inzetten, kunnen ze veel sneller groeien.” Want automatische systemen kunnen saaie routineklusjes van de mens overnemen. ,,Zo hebben we veel meer tijd over om ons met klanten bezig te houden. Maar ook om creatief te zijn. En werkgevers kunnen meer aandacht geven aan hun werknemers.”

Ramkumar merkt in haar dagelijks leven wat voor voordelen kunstmatige intelligentie kan hebben. Vooral aan het begin van de coronacrisis. ,,Mijn kinderen kregen thuisonderwijs en mijn man en ik werkten thuis. Hierdoor was het heel druk in huis. Gelukkig kreeg ik automatisch van mijn agenda te horen welke dingen ik die dag allemaal moest doen en wie ik moest terug mailen. Anders zou ik het vergeten.”

Quote Als bedrijven kunstmati­ge intelligen­tie slim inzetten, kunnen ze veel sneller groeien Surya Ramkumar

Impact

Kunstmatige intelligentie heeft dus echt wel voordelen. Maar, zegt Van Belkom, je kunt het pas toepassen als je genoeg data hebt, omdat het systeem alleen dan goede voorspellingen kan doen. ,,Hier gaat het bij veel bedrijven mis. De datasets zijn vaak ongestructureerd en onvolledig.” En pas op: net als mensen, zijn systemen ook niet foutloos. ,,De vraag is hoeveel impact zo’n fout gaat hebben. Een bedrijf als de NS die AI inzet om conducteurs en machinisten in te roosteren, is prima. Het ergste wat kan gebeuren is dat er geen machinist is, dat overleven we wel. Maar bij medische toepassingen is dat een heel ander verhaal.”

Daarnaast moet kunstmatige intelligentie wel meerwaarde hebben voor het bedrijf. ,,Technologie blijft een tool. Je moet je altijd blijven afvragen of het de juiste tool is voor jouw bedrijf. Sommige organisaties gebruiken AI, terwijl ze het niet per se nodig hebben. Niemand zegt dat alle bedrijven het nodig hebben in de toekomst.”

Bij snackbar Hakze in Amersfoort word je bediend door een robot en dat ziet er zo uit:

Wil jij graag in de IT aan de slag? Vul je gegevens in en ontvang vacatures in je mail:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier onze video's over werk.