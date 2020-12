Buffelen is het nieuwe normaal: kregen zij een bonus voor het harde werken?

Krantenbe­zor­ger Gerrit staat 6 dagen per week om 02.15 uur klaar: ‘Leuk werk’

24 december Echte helden zie je niet, die doen hun werk in stilte. Gerrit Hankel (57) uit Almelo is zo iemand. Zes dagen in de week staat hij ’s nachts om 02.15 uur klaar om kranten te bezorgen in zijn drie wijken. Op zijn bakfiets trapt hij 120 kilometer per week van bus naar bus.