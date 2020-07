Ceo Univé: ﻿'Alternatieve Vierdaagse mooi voorbeeld van omdenken’

Geen Vierdaagse van Nijmegen dit jaar, maar toch start aanstaande dinsdag de wandeltocht ‘De Alternatieve Vierdaagse’. Voor verzekeraar Univé belangrijk om dit initiatief te steunen. ,,Bewegen is voor iedereen, het is belangrijk.”

Jaarlijks lopen rond de 47.000 wandelaars uit binnen- en buitenland het nationale ‘blarenprikevenement’, de Vierdaagse van Nijmegen. Het is daarmee het grootste sportieve evenement van Nederland. Vanwege de Covid-19-pandemie kon de 104de editie, die aanstaande dinsdag zou starten, geen doorgang vinden. Niks bij de pakken neerzitten dacht de organisatie, er is voor blarenprikkers een veiliger wandelevenement opgetuigd.

Creativiteit

,,Corona heeft veel creativiteit losgemaakt. De Alternatieve Vierdaagse is daar een mooi voorbeeld van. Het is echt omdenken,” licht Ron Bavelaar, voorzitter van de raad van bestuur van Univé, een van de partners van dit evenement, toe. ,,Dit alternatief komt bij de organisatie vandaan, en creativiteit en originaliteit moet je ondersteunen. Wat je leer je van deze periode? Waarom zou je niet altijd alternatieven op dit soort thema’s organiseren?”

Het grote verschil met de echte Vierdaagse is dat overal in Nederland een eigen wandelroute naar keuze kan worden uitgestippeld. De eerste schatting is dat zeker 20.000 mensen dinsdag de wandelschoenen aantrekken en beginnen, om dan vrijdag te eindigen op een zelf uitgezette Via Gladiola, normaal de finishstraat in Nijmegen. Om toch het veelgebruikte Wandelkilometerboekje te hebben, ontwikkelde de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) een app die navigeert, de route behoudt en deze na afloop opslaat.

Sporten en bewegen

Als Supporter van Sport vindt Univé sporten en bewegen belangrijk. Voor Ron Bavelaar – ‘ik heb de Vierdaagse nog nooit gelopen, ben meer een fietser van de Amstel Gold Race’ – viel de sportagenda van Univé door Covid-19 bijna in duigen. Het bedrijf organiseert samen met House of Sports zo’n tweehonderd lokale, regionale en landelijke sportgerelateerde evenementen per jaar – opvallend daarin is het NK Knikkeren - en is de vaste sponsor van ‘bord op schoot NOS Studio Sport’, maar ook van eredivisionist Heerenveen en de KWBN.

,,We moesten ineens onze steun en deelname aan evenementen anders gaan organiseren. Nee, we zijn niet gestopt. Ook niet bij de Amstel Gold Race die nu in oktober wordt georganiseerd. We mogen echter onder geen beding het coronavirus verspreiden.”

Beleving

Bavelaar ziet dat sportevenementen niet blijvend digitaliseren, zoals dat gebeurde met de Virtuele Amstel Gold Race: je zet de sportfiets op een speciale rollerbank, sluit die aan op de televisie en racen maar. ,,Er blijft behoefte aan beleving. Kijk naar de echte Vierdaagse, daar is sfeer door een geweldige entourage. Ik geloof niet dat dat valt te vervangen. Ik denk dat zo’n Alternatieve Vierdaagse wel een mooie aanvulling is.”

Voor de coöperatieve verzekeraar uit Zwolle is het steunen van sportactiviteiten erg belangrijk. Bavelaar zegt dat het een manier is om iets terug te geven aan de samenleving. ,,Het komt voort uit onze kijk op vitaliteit. We vinden dat zoveel mogelijk mensen moeten kunnen bewegen. Daarnaast moet dat bewegen voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen die het minder goed kunnen betalen en voor gehandicapten. Om die reden afficheren wij ons sterk met sport, dat we dan ook in zijn totale breedte steunen. Het gaat per slot van rekening om het kiezen van een sport die bij je past.”

Thuiswerken

De topman haalt er de periode bij waar we nu allemaal inzitten om het belang van preventie te duiden. Bijna iedereen werkt thuis, constateert Bavelaar. ,,Als je niet oppast zit je de gehele dag in Teams achter de pc en vergeet je te bewegen.”

Via digitale stimuleringsprogramma’s werd onder andere de Supporter van Sport Thuisgym opgezet voor het bevorderen van de gezondheid en (geestelijke) vitaliteit. Bavelaar: ,,We kunnen heel goed verzekeren, maar risico’s voorkomen en beperken is nog altijd beter. Door te sporten, te wandelen of te fietsen, zorg je ervoor dat je geen overgewicht en bepaalde ziekten krijgt. Je voorkomt leed en daarom benadrukken wij het belang van bewegen zo. Hopelijk verdwijnt niet wat er nu bereikt is, dat zoveel mensen zijn gaan wandelen. Maar we moeten het wel met elkaar blijven stimuleren.”

