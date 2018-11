Chinese werknemers moeten voor straf urine drinken en kakkerlakken eten

Ondermaats presterende werknemers van het renovatiebedrijf in de provincie Guizhou moesten de straffen onder toeziend oog van hun collega's ondergaan, zo berichten staatsmedia. Niet alleen werden zij gedwongen urine te drinken en kakkerlakken te eten, maar kregen ze ook slaag met een riem. Anderen werden gesommeerd hun hoofden kaal te scheren en moesten azijn of water uit de toiletpot drinken.

Filmpje

Het nieuws over de draconische straffen die het management uitdeelde, verspreidde zich via Chinese sociale media. In een wijdverspreid filmpje op Weibo, de Chinese versie van Facebook, is een medewerker te zien die midden in een kring van collega's geslagen wordt met een riem. Andere werknemers drinken een gele vloeistof uit plastic bekertjes terwijl ze hun neuzen dichtknijpen. Werknemers van het bedrijf die wel ontslag hebben genomen, bevestigen dat het om urine gaat.