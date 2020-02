Coronavirus: dit doen bedrijven om werknemers te beschermen

Bedrijven in heel Nederland nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Niet alleen de grote multinationals met contacten en kantoren in getroffen gebieden, maar ook kleinere organisaties hebben protocollen opgezet om personeel te beschermen.

Internationaal architectenbureau MVRDV, met kantoren en lopende projecten in getroffen gebieden in Azië, vraagt medewerkers al sinds de uitbraak in december om twee weken thuis te blijven als ze in risicogebieden zijn geweest. Het bedrijf heeft ook een draaiboek gemaakt voor het geval dat heel veel medewerkers thuis moeten gaan werken, stelt managing director Inger Kammeraat. ,,Veel mensen werken bij ons al thuis of onderweg, maar nog niet iedereen heeft toegang tot het netwerk en de systemen moeten het aankunnen als 250 mensen thuis zouden moeten blijven.”

Skype

Quote Werknemers van ING mogen niet meer naar getroffen gebieden afreizen Zakenreizen worden bij het architectenbureau waar nodig uitgesteld of via Skype gehouden. ,,We zijn ook wat voorzichtiger in mensen bij ons in Nederland uitnodigen, afhankelijk van waar gasten vandaan komen. Daar kom je samen wel uit’’, zegt Kammeraat. ,,We volgen het nieuws van dag tot dag en we hebben iemand op kantoor zitten die alles monitort: wie waar is en tot wanneer. Van alle collega’s die van vakantie terugkomen, weten we waar ze zijn geweest en of het nodig is om ze thuis te houden.’’



Indien nodig wordt er een laptop bij diegene thuis gebracht. ,,Voor de medewerkers die thuis moeten blijven is het wel een teleurstelling als ze niet mogen komen werken, maar iedereen is begripvol.”

Werknemers van ING mogen niet meer naar getroffen gebieden afreizen. Het bedrijf heeft daarnaast een speciaal team aangesteld dat de ontwikkelingen rond het virus op de voet volgt. Personeel dat voor ING in Singapore werkt, doet dat in ‘split operations', aldus woordvoerder Daan Wentholt. ,,Het werk wordt daar verdeeld over verschillende locaties en de medewerkers mogen geen contact met elkaar hebben.’’

Chipmaker NXP in Nijmegen neemt het zekere voor het onzekere en vraagt werknemers die zich grieperig voelen thuis te blijven, meldt De Gelderlander. Personeel dat uit China (terug)komt, moet eerst twee weken thuis werken voor ze op kantoor verschijnen en er wordt niet meer naar het land afgereisd.

Ook PwC reist niet meer af naar plekken waar corona is geconstateerd en laat werknemers die in getroffen gebieden geweest zijn uit voorzorg thuisblijven, verklaart woordvoerder Roeland Kimman. ,,Er zijn nu 19 medewerkers die twee weken thuisblijven omdat ze in risicogebieden zijn geweest. Eerder hadden we al 15 mensen die wegbleven, maar die zijn nu weer aan het werk.’’

Invallen

Thuiswerken is echter niet in alle functies mogelijk, zoals bij energiebedrijf Vattenfall. ,,Dat geldt bijvoorbeeld voor de werknemers van onze energiecentrales’’, zegt woordvoerder Robert Portier. ,,In dat geval valt een collega in. Maar dat gaat gelukkig om een kleine groep en het heeft nog niet tot problemen geleid.”

Zorgmedewerkers in Friesland met mogelijke ziekteverschijnselen mogen niet op hun werk verschijnen, verklaart de stuurgroep Infectiepreventie Friesland tegen de Leeuwarder Courant. Als deze medewerkers koortsig zijn of luchtwegklachten hebben en onlangs naar getroffen gebieden geweest zijn of in contact geweest zijn met iemand die daar geweest is, moeten ze zich eerst bij de huisarts melden. Fries zorgpersoneel krijgt de komende week meer informatie over de maatregelen tegen het virus.