CPB: Lage buffers mkb kunnen tot nieuwe bankencrisis leiden

Een kwart van de Nederlandse mkb-bedrijven heeft zo weinig buffers dat zij na zes maanden omzetverlies in acute geldnood komen ondanks de coronasteun door de overheid. Als deze bedrijven zouden omvallen, kunnen ook de banken in problemen komen. Ook een nieuwe eurocrisis is mogelijk.

Dat blijkt uit de Risicorapportage Financiële Markten die het Centraal Planbureau (CPB) vanmorgen heeft gepubliceerd. Uit deze stresstest blijkt dat de banken vooralsnog de schade van de coronacrisis beperkt weten te houden, doordat bedrijven zelf en de overheid de grootste klappen opvangen.

Moeilijker wordt het indien de steunmaatregelen snel worden afgebouwd, aldus het CPB. Er zullen dan meer probleemleningen ontstaan. Vooral in de horeca en de vervoersector is het gebrek aan cash nijpend. Als bedrijven in betalingsproblemen komen, verslechtert de kapitaalpositie van banken. Tegelijkertijd moet de overheid ook oppassen dat steunmaatregelen niet te lang voortduren. De kans bestaat dat de overheid tegen hoge kosten te veel bedrijven overeind houdt die uiteindelijk niet levensvatbaar zijn, stelt het CPB.

Eurocrisis

Volgens het planbureau staan banken er beter voor dan tijdens de crisis in 2008. Zo hebben zij meer buffers en is het aantal probleemleningen teruggebracht. Door het optuigen van de Europese bankenunie zijn risico’s teruggebracht, maar doordat dit proces nog niet is afgerond, blijven er onzekerheden.