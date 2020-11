Creatief directeur Willem (37): ‘Mensen denken dat ik de hele dag met kleurpotloden ‘creatief’ bezig ben’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Willem Bos (37), creatief directeur bij sales- en recruitmentbureau Pro Contact.

Wat doet een creatief directeur?

,,Door het woord ‘creatief’ denken veel mensen dat ik de hele dag met kleurpotloden in de weer ben. Ze associëren het met schilders of tekenaars. Maar een kind van 3 kan nog beter tekenen dan ik! Met mijn fantasie kan ik wél concepten tot leven laten komen. Zo zorg ik dat onze klanten en hun vacatures opvallen.’’

Hoe doe je dat?

,,Ik maak bijvoorbeeld sales- en recruitmentcampagnes, met bijbehorende marketingconcepten en contentkalenders. Veel MKB-bedrijven hebben geen creatieve afdeling. Dan doen ze fantastische dingen, maar hoe breng je dat naar buiten? Dat bedenk ik.’’

Geef eens een voorbeeld.

,,Neem onze campagne voor een vacature voor klantcontactmedewerkers. Het is geen sexy beroep: je zit in principe de hele dag door met een headset vragen te beantwoorden. Ik probeer die functie dan anders te bekijken: genoeg mensen werken om te leven. Toen hebben we de vacature omgeschreven tot een baan waarbij je een goede work-life balance hebt. De campagne ging over mensen met toffe hobby’s - surfen, koken, vissen - die ze kunnen beoefenen dánkzij die baan.’’

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

,,Ik begin ‘s ochtends met het nieuws lezen, check of het goed gaat met lopende campagnes en onderzoek nieuwe trends. Je kunt alleen creatief zijn als je veel info consumeert, vind ik. Verder deel ik mijn dag op in actieblokken van een of twee uur. Natuurlijk zit daar ook brainstormen tussen. En ik zeg wel eens gekscherend dat mijn grootste klant ons eigen bedrijf is. Zo werk ik ook aan aandacht voor ons merk, bijvoorbeeld via mailings of de website.’’

Quote Mijn collega’s zeggen wel eens: ‘Daar moet nog een Wil­lem-saus­je overheen’ Willem Bos, Pro Contact

Verzin je campagnes uit het niets?

,,Ik heb eerst gesprekken met de klant om erachter te komen wat voor dingen het bedrijf of de organisatie doet. Waar zijn ze trots op? Daarna ga ik nadenken over originele manieren om dat zichtbaar te maken. Wij werven veel mensen die niet echt op zoek zijn, maar wel de arbeidsmarkt in de gaten houden. Je moet lezers dus triggeren zodat ze denken: ‘Dat wil ik ook!’. Mijn collega’s zeggen wel eens: ‘Daar moet nog een Willem-sausje overheen.’’

Hoe ben je in deze baan terechtgekomen?

,,Via een omweg. Tijdens mijn studie - eerste toegepaste communicatie in Twente en later een MBA aan de University of Liverpool in Engeland - ben ik wel bezig geweest met campagne-achtige elementen. Tijdens mijn master, toen we een verslag moesten maken over de situatie in Amerika verzon ik bijvoorbeeld dat we dat in een Hollywood-productie vorm konden doen, in plaats van een word-bestand. Dat was in 2003, ver voor het videotijdperk. We moesten er zelfs een camera voor huren. Daarna heb ik media en marketing in Engeland gestudeerd, ik wilde de voetbalwereld in.’’

Quote Al filosofe­rend op de tribune van Ajax hebben we deze functie vorm gegeven Willem Bos

Is dat gelukt?

,,Zeker, ik heb een tijdje voor UEFA en KNVB gewerkt. Daar kon ik supervette dingen bedenken, maar liep ik tegen beperkingen aan. Ik kende de directeur van Pro Contact, het was een vriend. Ik dacht wel eens mee over klanten, gewoon informeel, over hoe hij ze iets extra’s kon bieden. Dat viel goed. Al filosoferend op de tribune van Ajax hebben we deze functie vormgegeven.’’

Wanneer heb je je beste ideeën?

,,Op de fiets. Ik fiets elke dag een halfuur van en naar werk. Onderweg denk ik na en stop ik soms zelfs meerdere keren om een idee naar mezelf te appen. Vervolgens ga ik met mijn team aan de slag om het goed uit te werken en concreet te maken.’’

Lukt het soms niet, creatief zijn?

,,Dat vragen mensen altijd! Er is toch elke keer weer een Eureka-moment. Ik voel vaak: hier zit iets. Dan ga ik met mijn team op zoek wat dat dan is. Ik begin met iets kleins, daar ga je allemaal dingen bij bedenken en uiteindelijk kom je weer bij één specifiek idee uit. Onderweg sneuvelen er ook heel veel minder goede ideeën.’’

Wat voor eigenschappen zijn belangrijk in deze baan?

,,Een goed inlevingsvermogen, zodat je snel begrijpt wat een ander wil. En je moet op commando iets kunnen bedenken. Als er iemand jarig is bijvoorbeeld, verzin ik vaak het cadeau. En voor een nieuwe klant kan ik er binnen een halfuur allerlei ideeën uitgooien. Verder ben ik meganieuwsgierig, druk en haal ik overal inspiratie uit: bushokjes, gebouwen, noem maar op. ’’

Wanneer vind je een project geslaagd?

,,Zodra er conversie is. Dus als er heel veel sollicitaties binnenkomen op een campagne die ik heb bedacht, of als een door mij bedachte salescampagne voor veel leads [aanvragen voor meer informatie over een product of dienst, red.] zorgt. Je kunt wel iets bedenken, maar het moet ook resultaat hebben.’'

Zijn er ook dingen niet leuk aan je werk?

,,De planning, status van opdrachten, schema’s... daar ben ik minder goed in. Ik moet mezelf aanleren de juiste tools daarvoor te gebruiken.’’

Wil je dit doen tot je pensioen?

,,We overwegen in de toekomst verder uit te breiden naar het buitenland. Eigenlijk verandert de inhoud van mijn functie steeds een beetje, zo groei ik met de organisatie mee. Ik ben hier de komende decennia nog niet uitontwikkeld.’’

