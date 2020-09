Dakloos terwijl je ‘gewoon’ werk hebt: ‘Mensen moeten weten dat dit kan gebeuren’

Baan kwijt door corona ‘Ik heb heel hard gewerkt, deed niets verkeerd en toch zat ik opeens thuis’

13 september Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Manja Peijters (46) was bedrijfsleider van een cateringbedrijf in Amsterdam. Eind juni werd ze ontslagen. Ze heeft nog geen andere baan.