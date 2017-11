De 9 meest asociale types op de werkvloer

Het korte lontje, de groepsdenker of het eeuwige slachtoffer, ze zijn niet alleen enorm irritant om mee te werken. Door hun gedrag presteren asociale types ook nog slechter op de werkvloer, zo stelt de Amerikaanse psycholoog en auteur Travis Bradberry. Hij heeft er 9 geïdentificeerd. ,,Door deze types te bestuderen, kan je voorkomen dat je zelf ook zo wordt." Sommige beschrijvingen zouden je weleens akelig bekend voor kunnen komen. Niet omdat je collega zo is, maar omdat je zelf ook weleens zo doet. Geen ramp volgens Bradberry. ,,Gebruik die kennis om je zelfbewustzijn te vergroten, te veranderen en te groeien als persoon.’’

1. De lafaard

De lafaard wordt volgens Bradberry gedreven door angst. Trillend van vrees doet hij of zij irrationele dingen op de werkvloer. Is er iets misgegaan? De lafaard geeft anderen de schuld om de eigen fouten te verbloemen. Ook ,,verzaken ze te doen wat juist is".

2. De Dementor

Het tweede type dankt zijn naam aan een bijzonder naar wezen in de Harry Potter-reeks van J.K. Rowling. Dementors zuigen de ziel uit het lichaam van hun slachtoffers en laten hen achter als lege hulzen. ,,Als een Dementor de kamer binnenkomt, wordt het donker en koud en beginnen mensen terug te denken aan hun ergste herinneringen. Rowling heeft gezegd dat ze de Dementors gebaseerd heeft op mensen die erg negatief zijn – het soort dat het leven als het ware uit een kamer kan zuigen door anderen hun eigen negativiteit en pessimisme op te dwingen." De Dementor op de werkvloer ziet het glas altijd halfleeg en kan zelfs de meest goede situaties besmetten met zijn of haar angst en zorgen.

3. Het arrogantje

,,Arrogante mensen zijn een verspilling van je tijd, want ze zien alles wat je doet als een persoonlijke aanval", zegt Bradberry. Als ze het bloed weer eens onder je nagels vandaan halen, bedenk dan het volgende: ,,Arrogantie is vals zelfvertrouwen, dat altijd grote onzekerheid moet maskeren." Het arrogantje heeft vaak een keur aan problemen op de werkvloer. Arrogante mensen presteren minder goed, zijn onplezieriger in de omgang en hebben vaker cognitieve problemen dan de gemiddelde werknemer.

4. De groepsdenker

Groepsdenkers houden vast aan het vertrouwde, als een drenkeling aan een reddingsboei. Ze zoeken altijd het pad van de minste weerstand. Op haast religieuze wijze staan ze achter het idee ‘dit is hoe we het altijd hebben gedaan’. Volgens Bradberry moet de groepsdenker echter voorzichtig zijn. Uitzonderlijke prestaties komen er nooit door de status quo aan te houden.

5. De achtergestelde

Een gebrek aan mogelijkheden, dat is volgens de achtergestelde collega de wortel van zijn of haar matige prestaties. Een gelukje kan succesvolle mensen inderdaad verder helpen, maar wat de achtergestelde collega vergeet, is dat je alleen succesvol wordt door hard werken. ,,Wat achtergestelden niet beseffen, is dat hun houding hen belemmert, niet het gebrek aan mogelijkheden."

6. Het korte lontje

,,Sommige mensen hebben totaal geen grip op hun emoties", zegt Bradberry. ,,Ze halen naar je uit en projecteren hun eigen gevoelens op jou, de veronderstelde bron van hun ellende." Het korte lontje presteert slecht op de werkvloer omdat dit type emoties de overhand laat nemen. ,,Hun gebrek aan zelfcontrole verwoest hun relaties,'' waarschuwt Bradberry. ,,Als het erop aankomt, gebruiken ze jou als hun emotionele dumpplaats."

7. Het eeuwige slachtoffer

Dit type asociale collega is volgens Bradberry moeilijk te identificeren. ,,Eerst leef je met hun problemen mee. Maar als de tijd verstrijkt, begin je je te beseffen dat hun ‘tijd van nood’ eigenlijk altijd is. Eeuwige slachtoffers schuiven hun eigen verantwoordelijkheid aan de kant door van iedere drempel die ze tegenkomen een onbeklimbare berg te maken. Ze zien moeilijke momenten niet als mogelijkheden om te groeien en te leren. In plaats daarvan zien ze er een uitvlucht in."

8. De goedgelovige

Met het goedgelovige type kan je niet anders dan medelijden hebben. ,,Zij zijn degenen die na een lange nacht doorwerken opeens ’s ochtends nog op de kinderen van de baas moeten passen… Op een zondag! Goedgelovige types, vaak nieuwkomers, gaan met de stroom mee tot de rustige rivier opeens verandert in een woest golvende oceaan." Je mag voor jezelf opkomen, maar dat vergeet het goedgelovige type nog weleens. ,,Het is oké om over je salaris te onderhandelen, het is oké om nee te zeggen en het is oké om kritisch te kijken naar de manier waarop dingen worden gedaan. Je verdient veel meer respect als je voor jezelf opkomt wanneer de gelegenheid daarom vraagt."

9. De sorry-zegger

Voor elk persoon die maar geen sorry kan zeggen, loopt er volgens Bradberry ook een op aarde rond die zich juist te vaak excuseert. ,,Mensen met te weinig zelfvertrouwen excuseren zich altijd voor hun ideeën en daden. Ze zijn bang om te falen en geloven dat excuses kunnen dienen als een soort vangnet. In plaats daarvan laten onnodige excuses hun ideeën juist minder sterk overkomen en zorgen ze ervoor dat ze minder goed blijven hangen." Hoe belangrijk je idee is, zou moeten blijken uit je lichaamstaal en intonatie. ,,Een idee of mening brengen als een vraag is net zo slecht als excuses maken. Als je echt gelooft dat een idee de moeite waard is, ga er dan achter staan en deel het met vertrouwen."

Help, ik denk dat ik zo’n type ben…

Voor wie zich herkent in bovenstaande omschrijvingen: tot deze types behoren, is volgens Bradberry nog geen doodsvonnis voor je carrière. ,,Al het omschreven gedrag kan verholpen worden door te werken aan de emotionele intelligentie. Het enige dat je nodig hebt, is een beetje zelfbewustzijn en de wil om te veranderen."