De Tweede Kamer als burn-out-fabriek: D66'er Rens Raemakers (29) vertelt zijn verhaal

Frankrijk verplicht dragen van een mondkapje op werk

20 augustus Het mondkapje raakt bij de Fransen steeds verder ingeburgerd. Ook op de werkplek wordt het per 1 september verplicht om er een te dragen. Werkgevers maken zich zorgen over de extra kosten die hen dat oplevert. ‘De regering doet alsof de pandemie weer helemaal terug is, maar dat is niet zo.'