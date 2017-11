Deze 10 BN'ers gingen, net als Fred Teeven, óók iets heel anders doen

1. BNN'er Dennis Storm stopte vorig jaar met zijn rol als tv-presentator. Hij haalde er geen plezier meer uit, schreef Storm op Instagram. Wat hij nu doet? Hij is een heuse meubelartiest en vormt oude spullen om tot geheel nieuwe gebruiksvoorwerpen. Atelier Raconteur heet zijn bedrijf in Den Haag.

Volledig scherm Charly Lownoise (links) & Mental Theo op het dancefestival Mysteryland. © ANP Kippa

2. Welke dertiger heeft er niet staan hakken op Wonderfull Days en Hardcore Feelings van Charly Lownoise & Mental Theo? Het duo maakte happy hardcore groot. Hoe groot is de stap die Charly Lownoise (echte naam Ramon Roelofs) daarna maakte: van nachten lang springen op het podium is hij nu zenleraar.

Volledig scherm Pia Dijkstra toen ze nog het Journaal presenteerde. © KIPPA

3. Pia Dijkstra kwam in 2010 met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer. In de Kamer voert ze het woord over zorg, emancipatie en medisch-ethische kwesties, zoals euthanasie. De D66'er werkt aan een apart wetsvoorstel dat mensen van 75 jaar en ouder die niet ziek zijn maar die vinden dat 'het wel klaar is', hulp kunnen krijgen om op een humane manier uit het leven te stappen. Dijkstra was al een bekende Nederlander, maar dan als nieuwslezeres bij de NOS.

Volledig scherm Babette van Veen als Linda Dekker in GTST. © RTL

4. Babette van Veen was begin jaren 90 jarenlang een vast gezicht in de soap Goede Tijden Slechte Tijden. Als Linda Dekker kreeg ze op de middelbare school een relatie met Arnie Alberts (Reinout Oerlemans). Na haar schoolperiode maakte ze het uit met Arnie om een relatie te beginnen met miljonairszoon Rien Hogendoorn. Haar personage werd nog bekender toen ze met twee collega's doorbrak als het zangtrio Linda, Roos en Jessica (Guusje Nederhorst en Katja Schuurman). Hun bekendste hit heet Ademnood, en kwam op 1 binnen in de hitlijsten. En nu? Nu plant ze de mooiste dag van je leven als weddingplanner.

Volledig scherm Herman Verrips in duel met Marco van Basten in 1986. Nu haalt hij vuilnis op. © ANP

5. Herman Verrips is de profvoetballer met misschien wel de beste switch ooit. Hij speelde als verdediger dertien jaar bij FC Utrecht en twee jaar bij FC Zwolle. Tegen de Volkskrant zei hij in 2013: ,,Toen ik nog voetballer was, wilden sponsoren allemaal een babbeltje met me maken. Maar toen ik hun na mijn voetballoopbaan open sollicitatiebrieven schreef, reageerde niemand. Dat was best frustrerend. Meer dan een jaar heb ik een WW-uitkering gehad. Daarna zag ik in de krant dat ze bij de gemeente mensen voor de vuilnisophaaldienst zochten. Ik was 34 en wilde weer aan de slag." Met de overgang van voetballer naar vuilnisman heeft hij nooit moeite gehad. ,,In het begin kwamen mensen naar buiten gelopen. Zag ik ze kijken: is het hem wel of is het hem niet? Dan riep ik maar: 'ik ben het hoor!'"

Volledig scherm Royston Drenthe in 2009 als speler van Real Madrid. © PRO SHOTS

6. Oud-voetballer Royston Drenthe speelde van 2005 tot 2007 bij Feyenoord, en ging erna voor 14 miljoen euro naar Real Madrid. De man die een horloge kocht voor 80.000 euro, die zijn 29ste verjaardag vierde met een grote groep vrienden op een boot in Abu Dhabi en die om saaie rustdagen te doorbreken regelmatig een privéjet bestelde van Alicante naar Ibiza, is nu rapper. Hij treedt op onder de naam Roya2Faces.

Volledig scherm Edward Linskens net nadat hij PSV sensationeel op 1-1 heeft gebracht tegen Real Madrid, op 6 april 1988. Eric Gerets (links) en Ronald Koeman vieren het feest met hem.

7. Oké, nog één voetballer dan. Omdat zij uitblinken in bijzondere switches. Ken je Edward Linskens nog? Linskens werd met PSV vier keer Nederlands landskampioen en won in 1987/88 de Europacup I met de Eindhovense club. Sterker nog, hij is de man die in 1988 de keeper van Real passeerde, Francisco Buyo, met een onwaarschijnlijk rollertje dat PSV uiteindelijk naar de (gewonnen) finale van de Europa Cup I bracht. En nu? Nu leidt hij in de nachtdienst bij het uitvaartcentrum van DELA alles in goede banen.

Volledig scherm Ilja Gort is nu bekend als wijnmaker. © Vrij

8. Het is 1994 als Ilja Gort zijn kasteel in de buurt van Bordeaux met inmiddels bijna 25 hectare wijngaarden betrekt. Wijnmaker Gort is bekend om zijn tv-programma's en karakteristieke kurkentrekkende snor, maar was jarenlang succesvol muzikant. Eerst als drummer in meerdere bandjes, later als componist van reclametunes die diep in het collectieve geheugen gegrift staan: het riedeltje van Duo Penotti ('twee kleuren in een potti') en het panfluitthema van Nescafé bijvoorbeeld.

Volledig scherm VJ Sylvana bij The Music Factory. © KIPPA

9. Sylvana Simons begon in 1995 haar televisiecarrière als vj bij TMF. Hier presenteerde ze soul en r&b-programma's. In 1999 was ze even vaste columniste voor het blad Playboy. En ruim twintig jaar na haar doorbraak op tv, op 18 mei 2016, sluit Simons zich aan bij de politieke beweging DENK. Ze richt zich op het tegengaan van racisme, discriminatie en xenofobie. Bij DENK blijft ze niet lang. Haar eigen politieke partij Artikel 1 krijgt bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen onvoldoende stemmen voor een Kamerzetel.

Volledig scherm Sacha de Boer is nu fotograaf. © stefan heijdendael

10. Sacha de Boer verraste menigeen toen ze haar baan als nieuwslezeres vaarwel zei om te gaan fotograferen. Heimwee naar haar journalistieke loopbaan heeft Sacha de Boer niet, zei ze eerder tegen AD. ,,Het was een geweldige tijd, maar als presentatrice zat ik altijd binnen en kende ik een halfjaar van tevoren mijn rooster. Nu is mijn werk afwisselender en eigenlijk ook leuker. Ik kijk in mijn agenda en denk: 'waar ga ik deze week allemaal weer naartoe?' Ik bepaal zelf wat ik ga doen: de ultieme vrijheid!"