Deze dokters bundelen hun krachten om vrouwen met borstkanker te helpen

CPB: Economie krimpt met 6 procent

16 juni De coronacrisis bezorgt de Nederlandse economie een dusdanige optater, dat het volgend jaar bij lange na niet lukt om de schade in te lopen. Het Centraal Planbureau (CPB) rekent in de nieuwste raming op een krimp van 6 procent in 2020, gevolgd door groei van 3 procent in 2021.