Deze drie broers veroveren na Nederland nu ook Europa met hun telefoonhoesjesbedrijf

Met Smartphonehoesjes.nl werden drie broers uit Leusden binnen tien jaar marktleider in Nederland. Inmiddels is het bedrijf van Martijn, Marcel en Stefan Hooft actief in vijf landen en groeit het met zo’n 30 procent per jaar. ,,Als iedere Nederlander met een smartphone een keer per twee jaar een hoesje koopt, dan weet je meteen waarom onze verkoopcijfers zo gestegen zijn.’’

Een groot nieuw pand aan de rand van Leusden in Utrecht biedt vanaf februari volgend jaar onderdak aan alle 150 medewerkers. Nu werken die nog verspreid over verschillende locaties, maar tijdens de afbouw van het nieuwe onderkomen werd de verhuizing van de logistieke afdeling inmiddels al gerealiseerd.

Het zegt iets over de daadkracht van de drie broers Hooft. Want snel schakelen en grote stappen maken hebben het trio ver gebracht. Smarthonehoesjes.nl werd in amper tien jaar tijd marktleider in zijn branche. Het inmiddels ook in andere landen actieve bedrijf groeide de afgelopen jaren gemiddeld 30 procent en de rek is er nog lang niet uit, zegt ceo Marcel Hooft. ,,Wij waren al vroeg aanwezig in deze markt en zijn op het juiste moment begonnen. Maar als je nu nog in deze markt wilt stappen, is je slagingskans klein.”

Personal touch

Dat telefoonhoesjes zo populair zouden worden, zagen maar weinigen tien jaar geleden aankomen. Martijn Hooft begon ze in te kopen in China waarna hij in Nederland de hoesjes doorverkocht aan winkels. Maar het was nog slechts een nichemarkt, zegt broer Marcel. ,,Martijn werd eigenlijk door iedereen uitgelachen, want niemand begreep het. Blackberry’s werden toen veel verkocht en hoesjes voor smartphones werden nog maar weinig aangeschaft. Totdat jongeren ontdekten dat ze hun smartphone er een personal touch mee konden geven.”

De zaken gingen vanaf dat moment zo goed dat Martijn al snel zijn zolderkamer verruilde voor een kantoor en ook zijn twee broers bij het bedrijf betrok. Onder de naam Smartphonehoesjes.nl lanceerden ze een webshop om zo direct aan consumenten te kunnen verkopen. Martijn bleef zich bezighouden met de inkoop, de productie in China en de creatie van eigen labels, terwijl Marcel verantwoordelijk werd voor marketing en strategie en Stefan de logistiek ging coördineren.

Hard groeien

Marcel Hooft: ,,Dat zorgde er meteen voor dat ons bedrijf in de beginjaren hard kon groeien. We konden met z’n drieën natuurlijk snel schakelen en stappen maken. Online lukte het om in een korte periode op te schalen en nu zijn we in de hele keten aanwezig. Zo hebben we in China een eigen productiestraat. We krijgen daar uit verschillende fabrieken artikelen geleverd in ons eigen magazijn en produceren er ook onze eigen merken iMoshion, Accezz en Selencia.”

De drie huismerken richten zich elk op een bepaald segment klanten, van budget tot zakelijk en fashion. En door een grote distributeur over te nemen zijn winkels als Mediamarkt nu ook afnemer van de producten van het Leusdense bedrijf. Daarnaast heeft Smartphonehoesjes.nl een eigen business-to-businessafdeling. Hooft: ,,Daarmee leveren we aan bedrijven als Central Point die de zakelijke markt bedienen, maar ook aan scholen. De materialen van de hoesjes moeten daarom wel een speciale veiligheidscertificering hebben, want kinderen willen er nog wel eens op gaan kauwen bijvoorbeeld. Maar we werken eveneens met influencers die hun eigen lijn met smartphonehoesjes en bijbehorende accessoires willen uitbrengen. Ook in dat wereldje zijn we actief.”

Ontwikkelingen

Hoewel Smartphonehoesjes.nl doorgaans wordt geassocieerd met hoesjes, zijn dat niet de enige producten die het bedrijf verkoopt. Kabels, houders, selfiesticks, eigenlijk verkoopt het bedrijf alles voor mobiele telefoons, tablets en laptops, een markt waar de ontwikkelingen snel gaan, zegt Hooft.

,,Hoe lang doen mensen gemiddeld met een telefoon? Twee jaar. En hoesjes gaan meestal nog korter mee. Er zijn klanten, vaak vrouwen, die elke maand van hoesje wisselen. Of ze hebben er meerdere voor verschillende gelegenheden. Voor elke outfit een bijpassend hoesje. Mannen kijken meer naar functionele hoesjes. Maar als iedere Nederlander met een smartphone een keer per twee jaar een hoesje koopt, dan weet je meteen waarom onze verkoopcijfers zo gestegen zijn. Toen we begonnen, had misschien 10 tot 20 procent van de smartphonebezitters daar een hoesje omheen, nu is dat 75 tot 80 procent.”

Modetrends

Op dit moment is Smartphonehoesjes.nl marktleider in Nederland. De combinatie van de juiste producten als eerste op de markt brengen en er een goede marketing omheen voeren, is volgens Hooft de sleutel naar het succes geweest. Dit betekent dat er steeds snel moet worden ingespeeld op nieuwe releases van Apple, Samsung, Huawei en andere grote merken. ,,Die specificaties krijgen wij meestal vroegtijdig door, zodat we onze hoesjesproductie al kunnen starten voordat de telefoons op de markt komen.”

Van de meest gangbare modellen is het aanbod het grootst, maar ook voor de wat minder bekende toestellen zijn er hoesjes. Alles wordt afgestemd op de vraag. Ook modetrends in kleuren, materialen en andere details moeten op de voet worden gevolgd.

,,Ja, die trends komen en gaan soms heel snel. Daar hebben we ons bedrijf ook op ingericht. Wij zijn gestart tijdens de vorige crisis en hebben geleerd hard te werken, maar ook slim te werken. Wij zijn er continu op gebrand alles net even wat sneller en beter toe doen dan de concurrentie. Daarom zijn we nu ook in België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk actief. De helft van onze omzet halen we tegenwoordig uit Duitsland, waar we drie jaar geleden zijn begonnen. In Nederland is de markt zeer competitief, dat geldt minder voor de ons omringende landen. Dat wil niet zeggen dat het daar makkelijker is, want de situatie verschilt per land en je krijgt er met andere voorkeuren te maken.”

Prettig pand

Het schaalvoordeel van deze groter wordende afzetmarkt geeft Smartphonehoesjes.nl steeds meer toegang tot producten die voorheen niet konden worden ingekocht vanwege de beperkte inkoopkracht die het bedrijf had. Alle producten worden gedistribueerd vanuit Leusden waar het nieuwe pand voor een belangrijk deel op is ingericht.

De orderverwerking wordt daar ook meer geautomatiseerd, geeft Hooft aan. ,,Die processen zullen minder ruimte in beslag gaan nemen, want we hebben inmiddels zo’n honderd medewerkers aan logistiek personeel en dat kunnen er niet veel meer worden daar. En we willen ook dat het een prettig pand is om in te werken én in te verblijven.”

