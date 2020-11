Deze drie werkzoekenden solliciteren zich suf, zonder resultaat: ‘Ik zit zeker al aan de 100 sollicitaties’

Wat doet een... Ayla bouwt computer­sys­te­men die automa­tisch witwasprak­tij­ken onderschep­pen

16 november Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Ayla Kangur (31), machine learning engineer bij Slimmer AI.