Deze medewerker krijgt onverwachts bijzonder afscheid: ‘Er stonden bijna 250 mensen in de gangen’

Veertien jaar lang werkte Frank van den Brink (38) op de HR-afdeling van ABN AMRO. Hij kwam er als trainee binnen en werkte zich omhoog tot HR-directeur. Frank zette zich jarenlang in voor anderen en zorgde ervoor dat alles goed geregeld was voor medewerkers van ABN Amro. ,,Maar na jaren in de financiële sector gewerkt te hebben, is het tijd om ergens anders te gaan kijken.”

In de afscheidsvideo die Frank van den Brink op zijn LinkedIn-profiel plaatste, is te zien hoe hij als ‘koning’ van de HR-afdeling feestelijk onthaald wordt door gangen vol collega’s. ,,Toen ik de lift uitkwam stonden bijna 250 mensen me op te wachten. Dit gebeurt bij ons eigenlijk nooit, daarom was ik erg verrast. Het is natuurlijk fantastisch dat dit voor je gedaan wordt. Je steekt veel energie in anderen en de beleving die medewerkers hebben bij ABN Amro als werkgever, dan is het mooi om te zien dat je het ook terugkrijgt.”

Rugby

In de video is rugby een terugkerend thema, de sport die Frank jarenlang speelde. Afgelopen najaar nam hij zelfs vrij om naar het wereldkampioenschap rugby in Japan te gaan. ,,Ik gebruikte rugby op het werk ook altijd als metafoor voor het leveren van prestaties in teams. Je kunt als team namelijk veel leren van het spelletje.” Bij zijn afscheid kreeg Frank een speciaal rugbyshirt aan, werden strepen op zijn wangen getekend en mocht hij een laatste keer met een rugbybal scoren op de werkvloer.

Quote Ik heb mijn vrouw bij ABN AMRO ontmoet. We zijn een echt ‘bankstel’ Frank van den Brink

Bankstel

Na een paar laatste woorden van collega's, high fives en omhelzingen staat zijn vrouw op het eind op hem te wachten. ,,Ik heb mijn vrouw bij ABN AMRO ontmoet. We zijn een echt ‘bankstel’.” Nadat ze hem een grote foto van het gezin overhandigt, moet ze een traantje laten. Of hij het zelf droog kon houden? ,,Het zat op het randje. Mijn speech ging met horten en stoten want ik was natuurlijk helemaal overdonderd.”

Wat Frank nu gaat doen weet hij nog niet precies. De komende maanden gaat hij de tijd nemen of daarachter te komen. Het wordt waarschijnlijk wel iets in de HR-wereld, zegt hij. Maar eerst eens rustig bijkomen. ,,Iedereen zegt tegen me dat ik moet gaan genieten van mijn vrijheid. Ik kan me daar alleen nog geen voorstelling van maken. Maar dat komt vast nog wel.” Frank heeft in ieder geval een bijzondere herinnering aan zijn afscheid overgehouden. ,,Als ik me op een dag niet goed voel, kijk ik deze video gewoon terug.”

Bea werkte bij een halve eeuw bij de Albert Heijn en neemt na 48 jaar afscheid van haar collega's: