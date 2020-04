Deze schoonmakers ontsmetten coronawoningen: ‘Je wilt absoluut geen plekje overslaan’

Podcast Doe-het-zelf burgerbox is gouden greep tijdens coronacri­sis

16:33 In The Switch praat Etienne Verhoeff met ondernemers die tijdens de coronacrisis hun bedrijf opnieuw hebben uitgevonden, creatief zijn omgegaan met de omstandigheden of zelfs nieuwe businessmodellen hebben ontwikkeld in korte tijd. Met als doel inspiratie te bieden aan ondernemers.