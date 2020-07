Digitale freelancers in de knel, kwart verwacht nog het hele jaar minder werk

Marleen (62) bracht duizenden baby’s ter wereld, nu gaat ze met pensioen: ‘Het is mooi ge­weest’

15 juli Geteld heeft ze ze niet, maar een paar duizend baby’s heeft Marleen Korsten-Braak (62) uit Oss toch wel ter wereld geholpen. Na een indrukwekkende loopbaan in de zorg - eerst als verpleegkundige en daarna als verloskundige - verlaat ze deze maand ziekenhuis Bernhoven in het Brabantse Uden. ,,Dat is raar, maar het is goed zo.”